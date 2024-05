Fano Che beffa, sfuma il premio per i giovani

È sfumato per il Fano Calcio il premio di 25mila euro che viene attribuito alle società che schierano più giovani. L’Alma che ha concluso in testa nel proprio Girone F questa classifica è stata esclusa in quanto retrocessa in Eccellenza, così come prescrive il regolamento della manifestazione. Il Dipartimento Interregionale ha infatti reso note le classifiche definitive relative alla 12ª edizione di ‘Giovani D Valore’, l’iniziativa che premia i club più virtuosi nella valorizzazione dei nuovi talenti del campionato. Il primo premio da 25mila euro è così andato al Real Monterotondo - che tra l’altro si è salvato proprio grazie al fatto che l’Alma non è riuscita a guadagnarsi i playout – il secondo da 15mila euro è andato alla Vigor Senigallia, mentre l’Avezzano, che era fino alla penultima giornata escluso dal podio, si è visto destinatario di un bel regalo da 10mila euro. Soldi che avrebbero fatto molto comodo alle casse della società granata alle prese con problemi di liquidità, altrimenti non si spiegherebbe il mancato pagamento delle retribuzioni ai giocatori e tecnici in questi ultimi mesi, e che vanno a sommarsi al mancato contributo dell’Amministrazione comunale per il 2024, complice le elezioni, che viene dato a tutte le società dilettantistiche che onorano lo sport fanese.

Il presidente del club di via Toscanini Salvatore Guida ha comunque assicurato che la società avrebbe pagato le spettanze ai propri tesserati ancora prima della scadenza del 30 giugno prossimo, per cui è da attendersi che la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

Torneo Lisippo. Al via lunedì 27 maggio la V edizione del Torneo del Lisippo, riservato alla categoria Esordienti 2012 e organizzato dalla società sportiva Carissimi 2016, che si svolgerà al campo Gimarra di via Cena fino al 1° giugno prossimo. A questa edizione partecipano le seguenti formazioni: Giovane Sant’Orso, Valfoglia, Vigor Senigallia, Csi Delfino Fano, Jesi, Real Metauro, Carissimi 2016, Aurora Calcio Jesi, Della Rovere Calcio San Michele al Fiume che verranno divise in tre gironi da tre squadre ciascuno. Si tratta di un torneo che punta a mettere in mostra ogni anno il meglio del calcio giovanile della nostra provincia e anche a livello regionale. Nella prima giornata, in programma lunedì 27 maggio alle 17, il calcio d’inizio della prima sfida tra Giovane Sant’Orso-Vigor Senigallia sarà dato da Dario Hubner indimenticato bomber dell’Alma Juventus Fano. A seguire Csi Delfino-Jesi e Carissimi 2016-Della Rovere Calcio.

Silvano Clappis