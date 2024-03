Fano, con l’Atletico in palio mezza salvezza. Vincere per scacciare l’incubo Eccellenza

Il Fano oggi contro l’Atletico Ascoli nell’anticipo pasquale (Stadio "Mancini", fischio d’inizio alle 14,30) non può più sbagliare, perché altrimenti vedrebbe spalancarsi le porte della retrocessione diretta in Eccellenza. Dopo la batosta subita domenica nel derby con la Vigor di Senigallia, il fatto di ritornare in campo dopo appena quattro giorni può essere una stimolo per una squadra granata bisognosa di tornare a crederci. "I ragazzi stanno bene – ha detto mister Manolo Manoni presentando la gara odierna – sono vogliosi e determinati e questa settimana corta aiuta perché c’è ancora nel sangue il veleno e l’amarezza della brutta figura a livello di risultato (5-1) fatta a Senigallia. C’è dunque voglia di rigiocare subito, voglia di rivalsa, voglia soprattutto di riprendere il cammino, perché quello che conta più di tutti è raggiungere l’obiettivo salvezza". Match che sulla carta sembra abbordabile per l’Alma alla ricerca della vittoria, ma non bisogna fidarsi di un Atletico Ascoli che ha qualità nascoste che con l’arrivo di mister Seccardini, l’hanno portato in acque tranquille, fuori dalla bagarre della lotta per non retrocedere.

"L’Atletico Ascoli – ha continuato il tecnico dei granata – ha acquisito molte certezza da quando è arrivato Seccardini, io l’avevo visto mesi fa proprio all’inizio del suo insediamento, ha acquisito serenità che gli hanno permesso di fare risultati e ha pure un diverso modo di giocare. Detto questo, penso che conti poco l’avversario e come gioca. Noi dobbiamo fare una partita di squadra, di collettivo e di unione. Cercando di migliorare. Sono sempre convinto che questa squadra ha i mezzi sia tecnici che umani per raggiungere l’obiettivo e quindi oggi i ragazzi dimostreranno che noi vogliamo a tutti i costi ottenere la salvezza". Formazione: previsti cambiamenti rispetto a domenica, anche in funzione delle condizioni del terreno di gioco dopo le piogge degli ultimi giorni.

Così in campo, stadio "Raffaele Mancini" ore 14,30

ALMA JUVE (4-3-1-2): Guerrieri, Mancini, Dubaz, Riggioni, Allegrucci; Ricci, Urbinati, Antonioni, Zanni, Padovani, Coulibaly. A disp. Piersanti, Saponaro, Pensalfini, Malshi, Pierfederici, Brunetti, Roberti, Gonzalez, Giuli. All. Manoni.

ATLEETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Camilloni, Clerici, Vechiarello Olivieri, Gurini; Minicucci, Traini. A disp. Canullo, Pedrini, Alborino, Gerlero, Cesario, Pinto, Ceccarelli, Severini, Ciabuschi. All. Seccardini.

Arbitro: Leonardo Leorsini di Terni.

Silvano Clappis