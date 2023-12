Fano E adesso Russo blinda Tenkorang

Il presidente Mario Russo ha deciso per il momento di tenersi ben stretto James Tenkorang. Domenica l’attaccante ghanese è stato protagonista della vittoria dell’Alma contro l’Avezzano con una bella doppietta realizzata nella ripresa per cui la società ha deciso di non privarsi del suo capocannoniere sul quale sono puntati gli occhi di diverse società di Serie C e D. D’altronde Tenkorang sia contro l’Avezzano che in altre precedenti gare è risultato determinante per il Fano e fare a meno di un giocatore di questa portata con la squadra granata che deve assolutamente risalire la china sarebbe una scelta poco felice. L’opinione di mister Cornacchini potrebbe aver influito sulle scelte del presidente, visto che il tecnico fanese anche nel post partita della gara contro l’Avezzano ha elogiato questo gruppo. "Sono convinto che miglioreremo tantissimo – ha detto il mister fanese – a me piace andare a fare il pressing alto e lo puoi fare perché hai dei ragazzi che sono generosi. Alla base ci deve essere generosità, altrimenti con quelli un po’ svogliati si fa fatica a mettere in testa certe cose. Invece i nostri sono bravi da questo punto di vista". C’è da aggiungere poi, particolare non trascurabile, che Tenkorang ha mostrato da subito un’intesa con il nuovo arrivato Boubacar Coulibaly, come si è visto in occasione del primo gol dell’Alma realizzato da Coulibaly proprio su un appoggio di Tenkorang. I due, a prima vista, sembrano integrarsi a vicenda, con il nuovo acquisto, per le sue caratteristiche fisiche, bravo a "lavorare" in area avversaria e con Tenkorang che può avvantaggiarsi dal fatto di avere finalmente una spalla "di peso" al suo fianco. Di sicuro quindi Tenkorang sarà della partita domani, quando si giocherà l’ultima del girone di andata con il Fano impegnato in trasferta a Monterotondo (alle porte di Roma) contro il Real Monterotondo. Dopo questa scelta azzeccata, bisognerà capire ora come proseguirà il mercato del Fano. Chiuse le liste di svincolo con l’uscita di Cannavaro e di Meneschincheri, aperto fino al 22 dicembre quello dei trasferimenti tra società di Serie D, la società di via Toscanini dovrà decidere se continuare la ricerca per un ulteriore attaccante e un difensore, oppure se le trattative in corso verranno congelate, almeno fino al 2 gennaio prossimo quando si aprirà il mercato dei professionisti. Per adesso si resta così e l’Alma ha tutto da guadagnarsi dall’avere un Tenkorang in grande spolvero. Frattanto ieri pomeriggio la squadra ha sostenuto un allenamento leggero allo stadio "Mancini". sil.cla.