Fano Gonzales: "Per la Vigor sarà dura"

Rimasto senza staff medico, il presidente del Fano Salvatore Guida ha annunciato che si affiderà ad una struttura sanitaria diversa in grado di seguire i propri calciatori. Alle dimissioni del dottor Manlio Pierboni da medico sociale dell’Alma, il patron granata ha voluto dare la sua versione: "È vero che tra noi c’è stato uno scontro verbale, e le motivazioni riguardano il fatto che non mi è piaciuta la sua gestione sanitaria quando è voluto entrare nelle scelte societarie ed economiche. Stimo il dottor Pierboni come professionista – ha detto il presidente Guida –, ma spetta alla società, a me, decidere a chi e dove affidare i calciatori che sono miei dipendenti. Dopo questo scontro lui ha presentato le dimissioni, anche se io avevo già in mente di fare scelte diverse". Riguardo al dottor Luca Stefanelli, dimissionario anche lui, il patron granata ha aggiunto: "Per lui la porta è sempre aperta, ma al momento ha scelto di seguire il suo mentore".

La squadra intanto continua a lavorare in vista del derby con la Vigor Senigallia. Il centrocampista Sergio Gonzales, originario delle Gran Canarie, suona la carica: "Il Fano ha dimostrato di potersela giocare con tutti, e la salvezza diretta è ancora possibile. Questo è un girone molto equilibrato, lo abbiamo dimostrato pareggiando con il Campobasso. La salvezza diretta è il nostro obiettivo, è quello che cerchiamo tutte le settimane. Noi non guardiamo gli altri, guardiamo noi stessi che siamo quelli che vanno a giocare e a vincere le gare. Dentro lo spogliatoio siamo sempre rimasti uniti nonostante ciò che è successo, ed è la cosa più bella e importante, e nemmeno scontata perché non tutti gli spogliatoi sono così. Questa società, questa squadra, questa piazza, questa città, meritano la salvezza in serie D".

I tifosi sono sempre presenti, anche in trasferta, e vi sono stati sempre vicini: "I tifosi ci sostengono tutti i week-end, sono presenti sia in casa che in trasferta e la squadra ci tiene a ringraziarli per il sostegno che ogni domenica ci danno. Noi da parte nostra dobbiamo metterci tutto per poter salvare il Fano, perché penso che la piazza non si meriti la situazione in cui ci troviamo, e faremo di tutto per salvare la categoria". Infine il derby di Senigallia di domenica: "La Vigor Senigallia è un’ottima squadra che gioca bene a calcio, però è un derby quindi sarà un altro tipo di partita, in cui subentrano altri fattori. Noi ci dobbiamo salvare, a noi le motivazioni non mancano e sarà molto dura per loro".