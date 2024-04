Fano Guida: "Grande squadra, sono con voi"

La quinta vittoria della stagione ottenuta domenica al "Mancini" contro il Roma City al termine di una gara gagliarda quanto sofferta, fa tirare un grosso sospiro di sollievo all’Alma che mette qualche punto di distanza con gli ultimi due posti che significano retrocessione diretta. I granata, infatti sono saliti a quota 29 punti, distanziando così il Vastogirardi penultimo con 26 (sconfitto in casa da L’Aquila) e il Matese ultimo con 25 (battuto a Riccione dallo United). Un successo che conferma il buon momento del Fano che ha così allungato la striscia positiva a tre risultati utili. Come ha rimarcato il presidente Salvatore Guida: "Dieci punti in 8 partite – ha detto Guida – credo che né la gestione precedente né gli allenatori precedenti siano riusciti a mantenere questo tipo di trend. Sono contento per i ragazzi, li ho ringraziati uno per uno negli spogliatoi. Il rapporto con la squadra da parte di questo presidente e di questa società è ottimale".

Il riferimento è forse al fatto che nella settimana scorsa i calciatori granata avevano fatto uscire un comunicato dell’Associazione italiana calciatori nel quale essi reclamavano i pagamenti delle spettanze arretrate. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi su questa questione. Intanto il presidente Guida si è prodigato nei complimenti: "Sono un bel gruppo, non mi stancherò mai di dirlo, mi hanno dato una grossa soddisfazione. Ho visto una grande prestazione, la voglia di recuperare questi punti, questi palloni su ogni calcio d’angolo, su ogni rimessa laterale, che era quello che chiedevo dall’inizio. Contro il Roma City me l’hanno regalata. Una grande squadra guidata da un grande capitano". Soprattutto con un Sergio Gonzalez assoluto protagonista nelle ultime gare: la punizione con la quale ha steso la squadra capitolina è stata un capolavoro balistico da grande campione, con il pallone che si è infilato di precisione all’incrocio dei pali. Con il gol di domenica e la doppietta realizzata a Tivoli, il fantasista spagnolo si avvia così a diventare il capocannoniere del Fano in questa stagione: sono infatti 8 le reti finora segnate di cui 4 su rigore, senza contare la doppietta messa segno a Fossombrone, alla seconda di campionato, poi vanificata dal 3-0 a tavolini del giudice sportivo. Domenica si va a Sora, scontro diretto in chiave salvezza. "È un match che vale doppio – ha concluso il presidente Salvatore Guida – e mi auguro di vedere una prestazione altrettanto notevole". sil.cla.