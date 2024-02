Fano Guida ha pagato. I tifosi: "Bene così"

Ripresa degli allenamenti in casa Alma in vista della trasferta di Piedimonte Matese, dove il Fano sarà alle prese con uno scontro diretto contro l’ultima della classe. La nuova società come promesso, appena è stato ufficializzato il passaggio alla camera di commercio e il cambio di firma presso il conto corrente bancario, ha provveduto a saldare gli stipendi del mese di dicembre, e questo ha effuso tranquillità soprattutto nei tesserati, ma anche in gran parte della tifoseria. A spiegarlo è proprio il neo presidente granata Salvatore Guida: "La società ha provveduto a saldare una mensilità ai tesserati. Ci tengo a ribadire che la squadra è composta da ragazzi fantastici, a partire dal capitano Gianluca Urbinati che già sulla fiducia aveva ritirato il contenzioso nei confronti della società evitando la messa in mora. Spero che ora si ricominci a parlare solo di calcio e non più di vicende e situazioni extra campo che vanno a ledere l’ambiente e i risultati sportivi. Non ci saranno più difficoltà, e mi auguro che dopo aver fatto il primo passo verso la squadra della città che mi sta valutando, anche la città ne faccia uno verso di me".

Il responsabile degli Ultras Fano Francesco Baldarelli esprime soddisfazione dopo la notizia del pagamento degli stipendi: "Abbiamo attraversato un brutto periodo in cui tutto si era fermato, tanto che non si intravedeva un futuro all’orizzonte, ma solo la possibilità di un fallimento. Oggi, grazie a questa nuova presidenza rivediamo un po’ di luce, e penso che i primi ad essere contenti saranno i giocatori e tutto il gruppo squadra. Adesso possiamo tutti insieme pensare a salvarci. Forza Alma". Il direttore generale Pierluigi Petritola, sempre presente agli allenamenti, sta già organizzando il viaggio per Piedimonete Matese, che è la trasferta più lunga del girone: la squadra partirà sabato pomeriggio per la Campania, e domenica alle 14.30 affronterà i biancoverdi, che vengono da un pareggio esterno con il Roma city. La scorsa settimana i campani hanno salutato mister Corrado Urbano e il direttore sportivo Giorgio Marinucci Palermo, entrambi dimissionari; al posto di Urbano è stato scelto per la panchina Vincenzo Feola. Mercoledì 28 febbraio alle 14.30 invece, i granata recupereranno la gara contro il Notaresco. La Rappresentativa di serie D guidata da Giannichedda e capitanata dal baby danese Mancini si è intanto qualificata ai quarti grazie alla vittoria sui brasiliani dell’Ibrachina. Il sogno azzurro continua.