Fano Guida pensa a Petritola come nuovo dg

Il cambio di proprietà, non ancora formalmente ufficializzato, non placa gli animi dei tesserati dell’Alma Juventus Fano, che continuano comunque a lavorare e a prepararsi al meglio nonostante la pausa di campionato e le mille difficoltà che stanno incontrando. Il delegato dell’associazione italiana calciatori, Andrea Fiumana, aveva fatto visita alla squadra granata mercoledì mattina per parlare della situazione paradossale in cui sono costretti a vivere: due mesi di stipendio ancora da ricevere, dicembre e gennaio, autobus per la trasferta di Termoli noleggiato e pagato dalla società la mattina stessa, che ha costretto la squadra a subìre quasi cinque ore di viaggio lo stesso giorno di una gara così delicata. E ancora: mancato pagamento degli esami clinici e diagnostici dei giocatori. Una situazione che mette sotto stress la mente dei ragazzi, nonostante mister Giovanni Cornacchini faccia di tutto per cercare di lasciare i problemi extra campo fuori dal terreno di gioco.

Nella mattina di venerdì l’assocalciatori ha quindi emesso un comunicato stampa, condiviso con la squadra: "L’Associazione Italiana Calciatori, nella giornata di mercoledì ha fatto visita ai calciatori dell’Alma Juventus Fano, squadra militante nel campionato di Serie D girone F, per affrontare la situazione diventata da qualche settimana sempre più critica e incerta. I tesserati evidenziano la totale assenza di chiare informazioni da parte della società in ordine ai progetti sportivi e al prosieguo della stagione; nonostante questa paradossale situazione i calciatori stanno continuando ad allenarsi, nel rispetto della maglia, della tifoseria e della città. L’Associazione fornirà, come sempre, tutto il sostegno necessario, anche legale, affinché la situazione possa essere risolta e vengano tutelati i diritti di tutti i calciatori".

La novità, apparsa sui social ufficiali dell’Alma Juventus Fano giovedì sera alle 22, riguardo alla nuova presidenza conferita a Salvatore Guida è stato per tutto l’ambiente l’ennesimo fulmine a ciel sereno. Il neo presidente, dopo le dimissioni dell’ex direttore generale Stefano Fedele, avrebbe scelto per sostituirlo l’ascolano Pierluigi Petritola, avvocato e agente Fifa. Petritola ha un lungo curriculum come dirigente: in passato è stato team manager di Ascoli calcio e Salernitana, e nel 2016 ha rivestito il ruolo di direttore sportivo e responsabile marketing del Monticelli, quartiere di Ascoli Piceno dove è nato e cresciuto.