Fano Guida: "Rifonderò il settore giovanile"

Il presidente dell’Alma Juventus Fano Salvatore Guida ha le idee molto chiare sul futuro della società. "L’Alma Juventus Fano a partire dalla prossima stagione avrà il proprio settore giovanile – dice –. I tesseramenti saranno aperti a partire dall’1 luglio 2024 e avremo tutte le categorie dall’Under 19 ai pulcini. Non ci sarà più l’accordo con l’accademia granata Luciano Eusebi, anche perché non è mia, ma la matricola appartiene ancora a Mario Russo, e loro faranno le loro scelte".

L’Accademia granata nei giorni scorsi infatti ha deciso di affidare il ruolo di responsabile del settore giovanile a Franco Pantaleoni, mentre Omar Manuelli ha deciso di non fare più parte del progetto, e insieme a lui potrebbero andarsene anche alcuni mister. La scorsa settimana c’è stato l’incontro con i tre candidati sindaci organizzato dai Panthers Fano, ed è stata proprio sollevata la questione inerente al settore giovanile granata. "Io costituirò il settore giovanile, e partirà un bel progetto – continua Guida –: sarà un’unica matricola quindi sarà ufficialmente Alma Juventus Fano, avranno le divise e il materiale con il logo ufficiale. Io non ho tutti i campi per poter fare anche la scuola calcio, ed è per questo che ho deciso di fare fino alla categoria dei pulcini. C’è l’obbligo di disputare determinati campionati con i giovani, e noi faremo tutte le categorie necessarie, mentre per quanto riguarda l’attività di base, quindi la scuola calcio, considererò di cercare delle affiliazioni sul territorio con le scuole calcio già esistenti. Non avendo i campi non mi avventuro in situazioni che non posso gestire, mentre ciò che posso programmare e assicurare come servizio lo farò al meglio. Il materiale sportivo dalla prima squadra fino ai pulcini sarà della Mizuno, con la quale abbiamo già un contratto firmato e i prodotti sono già in distribuzione. La matricola sarà come già detto dell’Alma Juventus Fano e sarà l’unico settore giovanile autorizzato. Nominerò un responsabile del settore giovanile che farà da raccordo tra prima squadra, società e ovviamente vivaio".

Guida poi fa anche alcune anticipazioni sulla prima squadra: "Non saranno un problema i pagamenti e l’iscrizione in eccellenza, anche perché è la base, l’abc per ripartire. Saremo sicuramente in eccellenza, con buone probabilità di ripescaggio in serie D. Non ci sarà la figura del direttore generale, ma sono al lavoro per la nomina del direttore sportivo, con cui poi sceglierò l’allenatore e ovviamente ci sarà la costruzione della rosa".