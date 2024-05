Fano I tifosi chiamano i candidati a sindaco

L’Alma non ha neppure un elemento convocato per la rappresentativa Marche Under 19 che parteciperà al 5° Memorial Fabio Bresci, a differenza di Samb e Vigor Senigallia. Intanto l’attesa della città e degli sportivi è tutta concentrata su quelle che saranno le prossime mosse del presidente del club di via Toscanini Salvatore Guida che ha promesso di ricostruire l’intera organizzazione societaria. I tifosi più vicini alla squadra, come sono i Panthers Fano ‘77, nell’immediato, non hanno perso tempo e per giovedì 16 maggio alle ore 21 alla Cooperativa Tre Ponti hanno organizzano un incontro pubblico con i tre candidati sindaci alle prossime elezioni comunali, vale a dire Cristian Fanesi, Luca Stefanelli e Stefano Marchegiani. Tema della serata, mano a dirlo, la situazione e il futuro dell’Alma Juventus Fano. Grazie ai Panthers Fano ‘77 il calcio e la sua massima espressione agonistica, almeno per ora, piomba nel dibattito politico cittadino rischiando di divenire terreno non solo di dibattito ma di scontro politico tra i candidati alla carica di primo cittadino ed anche tra le opinioni politiche dei vari gruppi di tifosi. Sull’Amministrazione comunale uscente sono piovuti gli strali di entrambe le presidenze che si sono alternate in questa ultima vergognosa stagione culminata con la retrocessione in Eccellenza con l’ex presidente Mario Russo che ha accusato il Comune di non avergli trovato sponsor e compratori e con l’attuale presidente Salvatore Guida che ha dichiarato pubblicamente nell’ultima conferenza stampa di "essere stato lasciato solo".

Eppure l’Amministrazione comunale ha avuto la pazienza di subire le "bizze" di un recalcitrante Mario Russo, dapprima mettendogli a disposizione ben 490mila euro per un centro sportivo al campo degli ex-militari mai realizzato ma sempre rinviato per incompletezze progettuali (il ricordo delle lacunose domande di ripescaggio è similitudine calzante…) poi trovandogli compratori affidabili che l’imprenditore casertano ha sempre rifiutato di incontrare, per trovarsi infine di fronte un nuovo proprietario che si è assunto l’onore e l’onere di portare avanti da solo il club granata con gli esiti che sono sotto gli occhi di tutti. Di materia su cui discutere, come si vede, ce ne è abbastanza e i tifosi dell’Alma non mancheranno di assistere alle promesse elettorali dei probabili futuri sindaci di Fano

sil. cla.