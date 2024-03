Fano, il capitano Urbinati oltre la classifica: "Possiamo battere tutti, basta crederci"

L’Alma Juventus Fano ospiterà domani alle 14,30 allo stadio ‘Mancini’ la capolista Campobasso. Capitano Gianluca Urbinati torna sul recente tour de force conclusosi con la sconfitta a L’Aquila: "Quattro partite in dodici giorni sono impegnative per tutti, e nel nostro caso dobbiamo considerare anche una rosa non lunga e in virtù anche dei problemi fisici che ci sono stati in questo ultimo periodo era molto risicata. Noi stiamo recuperando qualche giocatore, ma siamo arrivati alla gara con L’Aquila un po’ al limite delle energie sia fisiche che mentali. Questo però non deve essere un alibi, perché l’approccio alla gara è stato sbagliato, troppo leggero considerando l’avversaria di alto livello. Potevamo fare meglio nonostante le problematiche, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo".

Archiviata la caduta con L’Aquila si pensa solo alla capolista: "Noi non possiamo fare altro che lavorare più forte, sudare sul campo e migliorare, guardando a domenica con grande ottimismo, perché poi questo Fano non può fare conti, dobbiamo fare punti con chiunque. Siamo ad un punto della stagione in cui non possiamo pensare all’avversario che abbiamo davanti, ma solo al risultato. La squadra è carica, ha percepito che si poteva far meglio e contrastare meglio L’Aquila, e siamo vogliosi di rivincita. Le potenzialità del Campobasso sono importanti, e dobbiamo avere un’alta autostima. Il Fano in casa può vincere con chiunque, bisogna stare sul pezzo, non bisogna avere paura di nessuno e non bisogna guardare la classifica, perché in questo momento è deleterio per una squadra giovane come la nostra. Essendo la squadra più giovane del campionato dobbiamo porci degli obiettivi settimanali, ogni domenica dobbiamo fare il massimo per portare a casa la posta in palio. Sono certo che sarà molto dura per il Campobasso contro il Fano che tutti conosciamo, quello da battaglia".

Capitan Urbinati invita alla massima concentrazione per raggiungere l’obiettivo salvezza, visto che il periodo nero è oramai dietro alle spalle: "Dobbiamo avere la massima attenzione al momento attuale e al campo, perché gli ultimi mesi sono oramai di dominio pubblico e non vale la pena rivangare ancora e perdere ulteriori energie su quello che è stato. Noi dobbiamo stare concentrati sull’obiettivo salvezza, che per noi sarebbe come vincere tre campionati insieme. Siamo tutti allineati, ci crediamo, c’è massima concentrazione e tutti stiamo remando su questo fondamentale obiettivo. Quello che è stato è stato, e speriamo che a fine anno si possa raccontare una grandissima pagina di storia dell’Alma".