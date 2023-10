Fano, il gran giorno di James Tenkorang: "Emozionato per il gol e per la squadra"

James Tenkorang, ghanese di 23 anni nato a Novara, non è uno che segna molto pur essendo un attaccante, o meglio una seconda punta. Domenica contro il Matese si è finalmente sbloccato segnando il suo primo gol in maglia granata dopo 8 gare ufficiali, 7 in campionato e l’eliminatoria di Coppa Italia. "Sono contentissimo – dice – perché lo cercavo da diverse partite ed è finalmente arrivato, ma soprattutto sono contento per la vittoria perché è stata una vittoria di squadra, non ottenuta solo per merito mio". Un match quello contro il Matese che sembra difficile riuscire a sbloccare, ma per fortuna proprio negli ultimi minuti ci ha pensato lui, Tenkorang, a cavare dal cilindro il colpo del ko. Meritandosi pure i complimenti del tecnico del Matese Corrado Urbano: "Ha fatto un gol di pregevole fattura, spalle alla porta si è girato e ha calciato a fil di palo, da fuori area. Non si vede tanto spesso un gol così. Per cui qualche volta bisogna pure fare i complimenti agli avversari, al Fano e a Tenkorang che è stato davvero bravo".

L’attaccante si schernisce per questi apprezzamenti che piovono da ogni parte. "Ringrazio mister Urbano per le belle parole – dice Tenkorang – perché è vero che ho fatto un gol difficile ma questo non ha importanza. L’importante è che abbiamo ottenuto una vittoria di squadra, anche se naturalmente sono emozionatissimo per il gol". Un po’ di merito va riconosciuto anche a mister Scorsini che nel secondo tempo ha indovinato le mosse giuste con i campi. "Abbiamo provato a vincere fino alla fine – continua l’attaccante granata – con il mister che ci diceva di stare calmi perché potevamo portare a casa il risultato pieno. Ed è successo così". La vittoria di misura sul Matese ha assestato la classifica dell’Alma che ora con 9 punti ha rimesso la testa fuori dalla zona playout, allungando la striscia positiva a quattro giornate. Segno che la squadra c’è. "Abbiamo acquisito forse più carattere rispetto all’inizio – conferma Tenkorang – soprattutto adesso siamo più squadra e siamo in grado di giocarcela con chiunque fino alla fine. Poi, lo ripeto, non è importante se sono io a segnare perché prima di tutto io penso sempre alla squadra e mai a livello personale. Sono sincero". Tanto che non c’è una dedica speciale per il gol. "No. Lo dedico a Fano, ai tifosi, ai miei compagni e soprattutto al mister che ci crede sempre e crede a noi".

sil.cla.