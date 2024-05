Fano Incombe un passivo di 700mila euro

Il presidente dell’Alma Juventus Salvatore Guida è impegnato in questi giorni su più fronti, da un lato chiudere la stagione calcistica terminata con la retrocessione in Eccellenza, dall’altro programmare il prossimo campionato. Per quanto riguarda la chiusura, formalmente, c’è tempo fino al 30 giugno per saldare almeno le pendenze con i giocatori e i dipendenti: si parla di una spesa intorno ai 60mila euro, ma potrebbero essere di meno, mentre l’ultimo bilancio si è chiuso con 719.728 euro di passivo (più della metà a carico dell’ex presidente Gabellini e una parte rateizzata). Ma ci sarà da definire anche il rapporto tra Guida e l’ex presidente Mario Russo relativamente al passaggio della società e al trasferimento e valorizzazione dei giocatori passati dall’Accademia Granata alla prima squadra durante l’ultima stagione agonistica. Una chiusura che potrebbe risultare definitiva anche perché il patron Mario Russo, avvicinatosi in qualità di sponsor a L’Aquila, starebbe pensando di fare il suo ingresso nella società abruzzese. Se ciò si verificasse una delle prime mosse potrebbe essere, accanto alla riconferma di mister Cappellacci, l’affidamento del ruolo di direttore sportivo a Gianni Califano, ex Livorno ma anche ex Fano.

Si ricomporrebbe così un assetto, tra presidente, mister e diesse, che è già stato sperimentato al Fano, seppure per breve tempo per la rinuncia di Cappellacci. Bisognerà anche vedere se Mario Russo deciderà di liberarsi definitivamente pure dell’Accademia Granata dove nel frattempo è stato inviato il fido Franco Pantaleoni, visto che il presidente Guida ha annunciato di voler fare un proprio settore giovanile e dunque per l’Accademia Granata "Luciano Eusebi" gli spazi di operatività e di prospettive si ridurrebbero alquanto. Sono dunque giorni di trattative destinate prima o poi ad avere un esito, in un modo o nell’altro. Per ciò che concerne il futuro del club granata, il presidente Guida ha confermato in più di una occasione l’intenzione di restare alla guida della società anche in Eccellenza, nell’ipotesi in cui venga respinta l’eventuale domanda di ripescaggio in Serie D, e quindi si tratterebbe di cominciare a pianificare il prossimo anno. Intanto i Panthers invitano gli sportivi per sabato alle 18,30 al Cinema Masetti ad assistere al documentario "A guardia di una fede", mentre cresce l’attesa per l’arrivo a Fano dell’ex Dario Hubner, gloria granata, ospite martedì 28 maggio alle 18 a Gimarra del club Carissimi 2016.

s. c.