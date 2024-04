Fano Kalombo rinnova per il prossimo anno

L’Alma Juventus Fano riprende a lavorare in vista della seconda trasferta consecutiva; i granata sono infatti attesi ad Avezzano per la penultima giornata di campionato. La squadra è nuovamente con un piede in Eccellenza dopo la sconfitta di Sora che è coincisa anche con la vittoria del Vastogirardi a Senigallia, portando così i molisani a pari merito del Fano a ventinove punti. Il giocatore Sedrick Kalombo, infortunatosi nella gara contro il Campobasso, annuncia il suo rinnovo con l’Alma Juventus Fano: "Io ho già rinnovato il mio contratto, ho trovato l’accordo con la società e sono molto contento di continuare questa esperienza in maglia granata, Fano è la mia città e ci tengo a fare bene. Il mio obiettivo è riportare l’Alma in serie C, perché la città e la piazza meritano il professionismo". Come sta procedendo la riabilitazione dopo l’infortunio al tendine di Achille? "Mi è dispiaciuto tantissimo infortunarmi e non poter dare una mano alla squadra per raggiungere la salvezza diretta. Questo è il mio primo infortunio grave, ma grazie alla mia famiglia, agli amici e alla mia squadra ho tolto il tutore ad un mese dall’intervento e sto per iniziare la riabilitazione. Il mio obiettivo è tornare a settembre, e riprendere a lavorare con il gruppo già ad agosto".

A Sora purtroppo è arrivata la sconfitta, ma Gonzalez ha siglato il suo nono centro stagionale: "Gonzalez ha un piede da categoria superiore, è migliorato molto anche sull’aspetto caratteriale e fisico da novembre quando l’ho conosciuto e l’esperienza che sta vivendo a Fano lo sta consacrando. Spero che ci regali altre prodezze e altri gol vittoria. Ha siglato due reti da centrocampo e a Matese poteva fare il terzo, se non diceva no il portiere". Mancano due partite e i playout da conquistare: "Questo finale di stagione ha poco da dire, non c’è tempo di pensare alla tecnica e alla tattica, devi solo entrare in campo e dare tutto quello che hai. Noi abbiamo bisogno di punti per affrontare questo finale di stagione, dobbiamo pensare a conquistare i playout e a rimanere a meno di otto punti dalla sestultima. La squadra è determinata e serena, io da quando mi sono infortunato sono comunque sempre presente agli allenamenti e vedono che danno tutto, lavorano con la massima intensità e secondo me il Fano ha raccolto meno di quello che meritava, però i miei compagni sono tranquilli, concentrati, e devo dare merito ai ragazzi, perché la nostra è una squadra molto giovane e trovarsi in queste situazioni e saper reagire in questa maniera non è da tutti".