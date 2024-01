Fano La risposta dei tifosi: "Tutto falso"

L’Alma Juventus Fano riprende la preparazione in vista della trasferta di Termoli. Ancora ai box Serges e Tomassini. Nelle file giallorosse dell’ex Vittorio Esposito sarà sicuramente assente lo squalificato Giovanni Maiorino. La reazione del patron Russo dopo una scritta apparsa sul muro della curva e fatta con lo spray rosso ha provocato ulteriori malumori tra i tifosi, come spiega il comunicato congiunto emesso dalla curva Bronco, ossia Panthers Fano, club forza Alma e ultras Fano: "Il grande bluff. Nessuno striscione è apparso sabato alla partita della nostra Alma, ma trattasi di una scritta misteriosamente non firmata e che probabilmente risale a qualche settimana addietro, che chi doveva procedere ad individuare e rimuovere, ossia il Fano Calcio in qualità di organizzatore dell’evento Alma Juventus Fano-Sambenedettese all’interno dello stadio Mancini, non ha fatto finendo poi per strumentalizzare la stessa contro l’intera tifoseria fanese. Falsità e strumentalizzazione per provare nuovamente a screditare e infangare una piazza stanca della presenza di una società simile che speriamo presto saluti la nostra città verso altri lidi! Andatevene! Firmato, perché noi ci mettiamo faccia e firma quando le cose le facciamo, curva Bronco".

La querela per la scritta è stata fatta nella giornata di lunedì da Mario Russo contro ignoti, ed è stato fatto anche un esposto alla procura federale per chiedere la chiusura della curva fanese; il provvedimento se sarà accolto porterà ad chiusura temporanea del settore, ma anche ad una sanzione per la società granata, dato che la gestione del campo è stata affidata all’Alma e la proprietà doveva provvedere a cancellarla. I Panthers Fano nonostante le difficoltà rimangono uniti e compatti da ben quarantasette anni, come spiegano gli appartenenti al gruppo: "30 gennaio 1977-30 gennaio 2024. Una sciarpata a termine dell’ennesima partita persa in casa, questo l’emblema del nostro gruppo che oggi compie 47 anni! Quando si festeggia un anniversario si ricerca solitamente nell’archivio fotografico qualcosa di storico, ma oggi non è così, perché oggi il simbolo della nostra storia è uno scatto che raffigura la curva nel freddo pomeriggio di sabato 27 gennaio quando, al termine di un’altra partita persa al ‘Mancini’, con orgoglio di fanesitudine e appartenenza a questo simbolo cittadino, la nostra gente ha alzato al cielo ciò che tale orgoglio rappresenta: i nostri colori! Oltre la categoria e il risultato: auguri e lunga vita a noi! Panthers Fano ‘77".

Lara Facchini