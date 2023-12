Fano L’ex Agliano: "Non mi fido dei granata"

L’Alma Juventus Fano guarda alla sfida contro l’Avezzano terzo in classifica, con i giocatori che stanno preparando al meglio la sfida senza farsi deconcentrare dalle sirene di mercato. A presentare la gara con gli abruzzesi è il direttore sportivo dei marsicani Enzo Agliano, che nella stagione 2122 ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area tecnica proprio nella società granata.

Direttore lei è un ex, che ricordi ha di quella stagione?

"Sono stato un anno a Fano e a livello sportivo non fu una grandissima stagione, ma fortunamente riuscimmo a mantenere la categoria, che purtroppo non era l’obiettivo iniziale. Ci trovammo però a causa di alcune vicissitudini nella condizione di lottare per la salvezza, e con un po’ di fortuna e tanto lavoro riuscimmo ad ottenere il risultato prefissato poi in corsa".

Ora torna a Fano da avversario, che gara si aspetta?

"Sarà un partita molto dura per noi, perché il Fano non merita i punti che dice la classifica, anche se al momento dopo quindici giornate la classifica non è ancora ben definita. Il Fano ha qualità importanti, e basta una vittoria per tirarsi fuori dalle sabbie mobili diciamo. Noi verremo per fare la nostra partita, per cercare di fare bottino pieno. Sarà una gara dura, su un campo difficile, contro una squadra che ha una tradizione importante, e dobbiamo essere attenti e mettercela tutta per portare a casa punti".

Ci sono alcuni giocatori granata che lei conosce bene, giusto?

"Ci sono tanti giovani che erano già al Fano tre stagioni fa: Pensalfini, Riggioni, Malshi, Brunetti, Serges, tutti under che si allenavano con la prima squadra e che ora sono diventati giocatori importanti, soprattutto dopo l’annata dello scorso anno in cui sono stati vinti i play-off".

Che obiettivi ha l’Avezzano visto che comunque è terzo in classifica, davanti a corazzate e blasoni come L’Aquila, Chieti?

"Noi siamo partiti quest’anno con obiettivi importanti, avevdno un presidente molto ambizioso, non puntiamo a vincere il campionato, ma siamo lì sopra e fino ad ora stiamo facendo bene e speriamo di mantenere questo trend. Rispetto agli ultimi anni il girone F è molto più difficile, ci sono tante squadre attrezzate per la vittoria del campionato, ma soprattutto ci sono tanti centri importanti come San benedetto, Campobasso, L’Aquila, Chieti, Senigallia, lo stesso Fano che è una realtà importantissima e blasonata".