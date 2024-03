Fano, l’ombra di mister Magi dietro a Manoni. Dopo quasi 50 anni lascia anche Leo Profili

È ammirevole la speranza che mister Manolo Manoni ha anche dopo il mezzo passo falso contro l’Atletico Ascoli ma la situazione in cui l’Alma è precipitata è davvero drammatica. "Attraverso il lavoro, la voglia, la determinazione – ha ribadito il tecnico prima di lasciare ai ragazzi due giorni di libertà per la Pasqua – noi dobbiamo essere più forti di questi momenti e sicuramente ne verremo fuori". La batosta di Senigallia e questo striminzito pareggio ottenuto non certo con una prestazione convincente anche dal punto di vista tattico. hanno insinuato qualche dubbio sia nei tifosi che nell’ambiente societario sulla conduzione della squadra. Il presidente Guida e il direttore generale Petritola avevano già all’indomani del derby con la Vigor Senigallia ribadito la fiducia in mister Manoni che è stato scelto proprio dai nuovi vertici societari dopo le dimissioni di Cornacchini, per cui la posizione dell’allenatore non sembra essere al momento in discussione. Anche se le voci che circolano a Fano tra i tifosi parlerebbero di un abboccamento con Giuseppe Magi, tra l’altro visto giovedì in tribuna per Fano-Atletico Ascoli. Di "Peppe" Magi si era già parlato in passato, quando si era trattato di trovare il sostituto di Scorsini, ma allora si scelse la linea interna con Rondina e poi con l’affidamento della squadra a Cornacchini, ora tornerebbe di nuovo a circolare questa voce per le ultime cinque gare che ancora rimangono. La squadra riprenderà gli allenamenti lunedì prossimo e mister Scorsini dovrebbe presentarsi regolarmente al campo per preparare la trasferta di Tivoli. Mancano cinque gare al termine del campionato, con il Fano che dovrà affrontare tre trasferte di cui due sono veri e propri spareggi salvezza (Tivoli e Sora) e due impegni casalinghi contro il Roma City e nell’ultima domenica il match con il Real Monterotondo che si trova anche lui impelagato nella lotta per evitare i playout. Cinque partite che dovranno servire almeno per evitare l’onta della retrocessione diretta e agguantare i playout con la certezza poi di disputarli in una posizione di favore. Per questo il match di Tivoli assume una importanza decisiva. A proposito di problemi, dopo l’addio dei dottori Pierboni e Stefanelli, c’è stato anche l’allontanamento dei due massaggiatori fisioterapisti Leonardo Profili ed Edoardo Della Santa. Dopo l’accordo del Fano con Fisiolab i due professionisti non rientrerebbero nei piani della società che ora dovrà liquidarli economicamente visto che devono ricevere i compensi da gennaio. "Leo" Profili aveva iniziato con l’Alma nel 1978.

s. c.