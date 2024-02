Fano Mancini va agli ottavi del "Viareggio"

L’Alma Juventus Fano riprende a lavorare in vista della trasferta di Piedimonte Matese in programma domenica 25 febbraio, mentre mercoledì 28 febbraio i granata dovrebbero recuperare la gara contro il Notaresco, rinviata a causa della convocazione di Alessandro Mancini per il torneo di Viareggio. Mancini, difensore classe 2005, non è però solo uno dei 23 convocati per la rappresentativa Under 18 di serie D guidata da Giannichedda; il baby giocatore del Fano infatti è stato designato capitano della squadra che sta facendo molto bene durante la "Viareggio cup". Il trionfo con gli spagnoli del Jovenes Promesas, il pareggio con l’Avellino e infine la vittoria contro i nigeriani del Mavlon regalano a Mancini e compagni il primo posto nel gruppo 6 e e la qualificazione agli ottavi, dove la D se la vedrà con i brasiliani dell’Ibrachina oggi alle 15 al "Masini" di Santa Croce sull’Arno.

Il difensore granata ha vestito in passato anche la maglia delle giovanili del Monza, un’esperienza che reputa "bella e positiva, di quelle che ti capita una volta nella vita. Mi sono trovato bene, con l’ambiente, con gli allenatori delle giovanili". E ora la fascia da capitano della rappresentativa Under 18 di serie D: "Sicuramente partecipare alla Viareggio cup per me è un onore, poiché sono tanti i campioni che in passato hanno preso parte a questo torneo. Farlo con la fascia da capitano al braccio è una grande responsabilità oltre ad essere un’esperienza emozionante. Spero di arrivare il più avanti possibile e continuare con gli altri ragazzi a togliermi delle belle soddisfazioni". L’Alma Juventus Fano domenica non ha giocato contro il Notaresco per via della convocazione di mancini, e ha attualmente una gara in meno. I risultati delle altre gare però accorciano sempre di più la classifica nella parte finale, e la quota salvezza diretta a causa dei risultati di chi ci precede è ora a dieci lunghezze: "Siamo consapevoli – spiega Mancini – che le squadre sopra di noi corrono, ma noi lavoriamo duramente tutta la settimana per provare a raggiungere il nostro obiettivo. Siamo un grande gruppo e dobbiamo far leva sul nostro spirito di squadra e senso di appartenenza ad una maglia importante come quella del Fano. Noi restiamo uniti fino alla fine e sono certo che non molleremo un centimetro, daremo tutto per cercare di raggiungere l’obiettivo chiesto dalla società".