Fano Manoni: "Ecco perché ci salveremo"

Allo stadio "Olindo Galli" di Tivoli l’Alma Juventus domenica si gioca una buona fetta di probabilità di restare agganciata al treno dei playout. A cinque giornate dal termine, la classifica – i granata sono attualmente al penultimo posto – dice che l’Alma non può fallire questo appuntamento, pena di restare in zona retrocessione diretta. Mister Manoni negli allenamenti di questa settimana al "Mancini" ha cercato di caricare la squadra in vista di questo sconto diretto che mette di fronte due squadre distanziate tra loro di cinque lunghezze. Una squadra che ha bisogno di ritrovare certezze soprattutto sul piano mentale oltre che fisico. "Sono convinto che ne verremo fuori – ha detto il tecnico di San Benedetto del Tronto dopo il pareggio con l’Atletico Ascoli – e questo grazie al lavoro, alla determinazione, alla voglia di lottare". Mister Manoni dovrebbe poter contare su tutti gli uomini a disposizione ad eccezione dei due assenti ormai da tempo, Tomassini e Kalombo. Quest’ultimo, operato di recente al tendine d’Achille, ha seguito in questi giorni i compagni a bordo campo con le stampelle. Contro la seconda squadra di Ascoli, l’Alma ha ripreso a fare punti, ma i due pareggi conquistati nelle ultime quattro partite hanno messo la squadra fanese in una posizione di classifica piuttosto delicata e nella condizioni di non poter più permettersi battute a vuoto.

Ecco perché a Tivoli l’Alma ha solo un risultato a disposizione, la vittoria e la conquista di quei tre punti indispensabili che rimetterebbero in discussione la possibilità di giocarsi la salvezza attraverso i playout. Su questo si è lavorato per tutta la settimana cercando di trovare la migliore disposizione tattica per affrontare gli avversari. Anche i tifosi non mancheranno come sempre di essere presente in questa delicata trasferta romana per incoraggiare i giocatori granata in questo scontro salvezza.

Nel frattempo la società di via Toscanini ha comunicato che i biglietti per il settore ospiti dello stadio "Galli" di Tivoli saranno acquistabili esclusivamente online sul sito www.tickegate.it al costo di 7,00 euro. La squadra sosterrà un’ultima rifinitura sabato mattina e poi, come confermato dal direttore generale Pierluigi Petritola, domenica mattina partirà alla volta di Tivoli. Infine due notiziole: l’under 17 dell’Accademia Granata ha pareggiato per 3-3 contro l’Under 16 del Perugia, mentre la Juniores nazionale è stata travolta 5-0 dall’Orvietana.