Fano Manoni: "Ecco perché possiamo salvarci"

L’Alma Juventus Fano prosegue la preparazione in vista dell’importante sfida con il Campobasso. Il tecnico granata Manolo Manoni crede nel gruppo e nei suoi ragazzi: "Quando sono arrivato, ho trovato un gruppo veramente determinato, voglioso e coeso per raggiungere un obiettivo stra importante da conquistare che è la salvezza finale. Ci sono anche singoli molto validi, ma la forza e ciò in cui credo è lo spirito del gruppo, che ho visto la prima volta che sono entrato nello spogliatoio. L’impatto mi ha fatto non sperare, perché io sono venuto a Fano per centrare l’obiettivo salvezza, però mi dà fiducia quando devo fare le scelte, quando lavoriamo, ho trovato una squadra disponibile in tutto e questi sono tutti fattori che porteranno il loro contributo". Con lui al timone quattro punti in tre gare: "Era importante tornare a fare punti e ne abbiamo conquistati quattro in due gare, grazie alla vittoria con il Chieti e al pareggio con il Matese, mentre da L’Aquila purtroppo siamo tornati senza punti. Questo è anche il bello del calcio, ogni partita è una storia a sé. Non abbiamo fatto nulla, ma abbiamo messo un piccolo mattoncino per un obiettivo che sarà dura, ma tutti vogliamo raggiungere. Ora testa al Campobasso, e sono convinto che la testa a volte faccia la differenza, così come le motivazioni, l’unione, la coesione: questi elementi possono portare a superare ostacoli imprevedibili".

Il suo esordio in panchina è stato memorabile con il 5-1 al Chieti, che come il Fano veniva da un cambio in panchina: "Ogni allenatore ha le proprie idee calcistiche e il proprio credo, ma io credo di aver inciso poco nella gara con il Chieti: è stato merito dei ragazzi, della loro voglia, della determinazione e della volontà di continuare a lottare, e hanno dimostrato a tutto l’ambiente che la squadra è viva, è vogliosa, e queste sono le prerogative per centrare l’obiettivo". Si sta dimostrando un campionato avvincente ed equilibrato, pieno anche di risultati che possono sorprendere: "È un campionato equilibrato, ho visto molte partite quest’anno e non penso che ci siano squadre materasso, perché le gare sono state quasi tutte molto bilanciate, anche quando c’erano dei testa coda. Nel girone di ritorno sappiamo che il campionato non rispecchia l’andamento dell’andata. I punti iniziano a pesare, ad essere importanti, gli equilibri aumentano ancora di più. Non ci sono partite facili, per vincere ci vuole tanta attenzione, concentrazione, tanto spirito e devi regalare il meno possibile".