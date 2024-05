Fano Manoni: "Poco da rimproverarci"

Ci teneva moltissimo, probabilmente, mister Manolo Manoni a portare il Fano alla salvezza in questo campionato, se non altro per "riscattare" quella stagione 1998/99 in C/2, come giocatore da lui vissuta a metà (era arrivato a gennaio dalla Turris) culminata anche quella con una disgraziata retrocessione in Serie D. Non c’è riuscito questa volta da allenatore, anche se, come ha ricordato capitan Urbinati dopo l’ultima gara col Real Monterotondo "il Fano oggi non sarebbe retrocesso sul campo se consideriamo i 3 punti che ci hanno tolto a tavolino col Fossombrone. Perché oggi come oggi saremo ancora ai playout". Invece il destino è stato più amaro e più ingrato verso questo gruppo di ragazzi che invece ha onorato fino in fondo la maglia granata. "Mi dispiace non aver inciso a livello personale come volevo – ha detto mister Manoni nel commiato generale – però anche io ci ho messo l’anima, insieme ad uno staff che mi ha accolto in maniera bellissima. Come se fossi stato uno di loro da sempre. Ho cercato di trasmettere ai ragazzi tutto quello che avevo e, come ho detto loro in privata sede, penso che ne ho visti pochi di gruppi come questo, sano e per bene, che non ha mollato mai niente. Pur con i nostri limiti e i nostri difetti. La fotografia l’ho avuta ad Avezzano, al 95°, quando c’era ancora gente che tirava fuori energie da ogni poro, nonostante nella testa il risultato fosse già scritto".

In quella occasione, come in altre precedenti, secondo il tecnico di San Benedetto del Tronto, quello che è mancato è stato il gol. "Mi dispiace per la città, per la piazza che merita altre categorie, sotto tanti punti di vista. E mi dispiace non aver dato quel contributo che volevo dare per cercare di portare in porto questa barca. Però, purtroppo, il calcio è anche questo. Porterò comunque sempre con me questo gruppo che ha lottato non solo la domenica, ma anche tutti i giorni superando ogni avversità".

In settimana, come annunciato dal presidente Salvatore Guida nella conferenza stampa, dovrebbe essere ufficializzato il nuovo direttore sportivo. Voci di corridoio parlano di Gianfranco D’Angelo che ha lavorato nel settore giovanile dell’Ascoli e della Fermana. Potrebbe essere lui, o eventualmente qualche altro diesse ad iniziare fin da subito le trattative per concludere le prime operazioni di calciomercato che potrebbero portare un po’ di liquidità alle casse della società di via Toscanini.

sil.cla.