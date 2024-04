Fano Manuelli: "Gonzales fa la differenza"

L’Alma Juventus Fano continua la preparazione in vista della trasferta di Avezzano. Omar Manuelli, responsabile tecnico della prima squadra, parla di Gonzales, che a Sora ha siglato il suo nono gol stagionale: "Ha un piede di altra categoria, ha qualità tecnica e di giocatori così ce ne sono pochi, poi è chiaro che il calcio purtroppo o per fortuna non è fatto solo di tecnica, altrimenti un calciatore come Gonzalez non sarebbe a giocare con il Fano, ma sono certo che migliorerà sotto tutti gli altri aspetti. Le scelte tecniche le fa il mister e non è compito mio discuterle, ma credo che uno come Gonzalez si debba avere sempre in campo. Certo, a volte si estranea un po’ e non è nel vivo del gioco o non mette l’ardore giusto, ma da un calcio da fermo o da una giocata tecnica può far sempre nascere qualcosa e lo ha dimostrato. È anche un rigorista, e questo significa che ha anche freddezza e capacità balistica di un certo livello".

Mancano due gare e il Fano ha una situazione di classifica molto complicata: "La classifica si guarda, è inutile negarlo, però adesso rimangono due partite in cui si devono fare punti indipendentemente con chi, come e dove giochi. Io sono convinto che i ragazzi saranno concentrati sulla partita e daranno il massimo come spesso e volentieri hanno fatto, perché credo che nessuno quest’anno possa imputare qualcosa ai giocatori dal punto di vista dell’impegno e della volontà. È vero che a volte è mancata un po’ di determinazione per raccogliere qualcosa in più, però il calcio è così, non è matematica e tutte le partite sono diverse". L’Alma Juventus Fano in trasferta non è mai riuscita a trovare la vittoria: " Con Monterotondo e Tivoli le abbiamo pareggiate al 97’, erano in teoria vinte entrambe. Quando con una squadra giovane giochi fuori casa con l’ambiente ostile, è più facile avere difficoltà nel gestire anche le emozioni, e bisogna essere più attenti e bravi in queste situazioni. Se si parla di stimoli non regala niente nessuno giustamente, le partite le giocano tutti, ma l’Avezzano ne dovrebbe avere meno, però è più attrezzato tecnicamente: da un lato ha meno ardore agonistico, ma ha più qualità".

Quanto al settore giovanile, Per Omar Manuelli è stata "una stagione buona in tutte le categorie al di là dei risultati, alcune squadre sono prime alcune no, ma conta poco. La stessa Juniores è composta da 2006 e qualche 2007 e abbiamo affrontato squadre con i 2005 in campo, e un anno è significativo a questa età. Io avrei voluto inserire nella rosa della prima squadra alcuni 2007, perché hanno qualità sia fisiche che tecniche buone, e anticipare le annate porta benefici, non nel risultato, ma sicuramente nella costruzione del giocatore, prtroppo però non è stato possibile spostare giocatori dall’accademia granata alla prima squadra. La juniores lotta ancora per un posto play-off e abbiamo 2006-2007 con profili importanti in ottica prima squadra per la prossima stagione".