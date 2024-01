Fano, Pierfederici in prova. Tenkorang va al Livorno

L’Alma Juventus Fano si sta continuando ad allenare, nonostante gli stipendi di novembre e dicembre non siano ancora stati accreditati sui conti dei tesserati. La squadra per amore della città e dei tifosi, e per il grande attaccamento alla maglia cerca di non pensare alle vicende extra calcistiche, e si sta preparando con voglia e intensità alla delicata trasferta di Vastogirardi, dove li attende uno scontro diretto in apertura del girone di ritorno. Le sedute di martedì e mercoledì sono state guidate dall’allenatore in seconda Alberto Rondina, a causa dell’influenza che ha colpito mister Giovanni Cornacchini; non vedendolo al campo i tifosi presenti si sono subito messi in allerta, ma il ‘Condor’ è invece a letto con trentanove di febbre e non assente per altri motivi. Capitan Gianluca Urbinati, Giuseppe Serges e Boubacar Coulibaly hanno svolto lavoro differenziato, mentre il resto della rosa dopo la parte atletica ha effettuato una partitella a ranghi ridotti della durata di circa mezz’ora. Seduta a porte chiuse sotto l’occhio attento del vice presidente Franco Pantaleoni e del responsabile dell’area tecnica Giuseppe Di Cuonzo, mentre il direttore generale Stefano Fedele si trova all’estero e rientrerà la prossima settimana. James Tenkorang, capocannoniere della squadra con sei reti, ha lasciato la società granata ed ha chiuso con il Livorno, squadra che lo corteggia da oltre un mese e per cui sembrava già fatta nella finestra di mercato invernale. La trattativa con la società amaranto è praticamente conclusa, sarebbe stata pagata anche una buonuscita al Fano per convincere il club granata a privarsi del proprio centravanti; Tenkorang nella mattinata di mercoledì ha salutato i compagni ed è partito alla volta di Livorno, dove già nel pomeriggio ha preso parte all’allenamento al centro Coni di Tirrenia in vista della gara di domenica contro il Poggibonsi. Il presidente Russo insieme alla dirigenza dovrà muoversi sul mercato alla ricerca del sostituto di Tenkorang, soprattutto per permettere a mister Cornacchini, che ha fatto il massimo per cercare di trattenere l’attaccante, di avere una rosa all’altezza dell’obiettivo salvezza che la società si è prefissata. Richieste anche per l’attaccante Ettore Padovani, che piace molto a due società del girone F, e anche per Gonzales.

È arrivato intanto in prova Gianmarco Pierfederici, attaccante esterno classe 1996 originario di Senigallia e cresciuto nel settore giovanile del Cesena. Vanta una stagione in C col Monopoli e in serie D con San Marino, Jesina, Romagna centro, Savignanese, Tolentino, Sammaurese, Delta Porto Tolle e Vastogirardi.

Lara Facchini