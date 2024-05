Fano Piersanti: "La squadra ha dato tutto"

Tutto tace nella società granata in attesa di conoscere il nuovo organigramma che sarà costruito dal presidente Savatore Guida. Il portiere dell’Alma Mattia Piersanti intanto fa un bilancio del campionato: "Si è conclusa una stagione calcistica lunghissima – dice – ricca di ostacoli da affrontare che mi hanno messo alla prova e che soprattutto mi hanno permesso di crescere, maturare e rafforzare i miei valori umani e poi quelli sportivi. Ostacoli che hanno rafforzato la consapevolezza di non mollare mai e che hanno rafforzato anche la strada verso i miei obiettivi. Dal 10 luglio 2023 fino al 5 maggio 2024 ho messo tutto me stesso e tutta l’anima in ogni impegno sportivo quotidiano, dal ritiro di Pesaro al girone di andata a Flaminia e poi al girone di ritorno a Fano, che purtroppo sì è concluso con una dolorosa retrocessione. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato in questi mesi ad affrontare le difficoltà e soprattutto ringrazio le società Flaminia calcio e Alma Juventus Fano, tutti i compagni con cui ho condiviso il sacrosanto spogliatoio, gli allenatori, i preparatori dei portieri e tutti i collaboratori per avermi dato l’opportunità di crescita. Grazie. Ricaricare le energie e a luglio si riparte più forte di sempre".

Incontro su presente e futuro. I Panther hanno organizzato per questa sera alle 21 nei locali della cooperativa Treponti un incontro pubblico sulla situazione che sta vivendo l’Alma Juventus Fano, con i tre candidati sindaco alle prossime elezioni comunali: Cristian Fanesi, Stefano Marchegiani e Luca Serfilippi. Lo stadio "Mancini" e le dovute migliorie da apportare sono sotto gli occhi di tutti, e le coalizioni si sono già espresse in merito. Il programma elettorale di Serfilippi prevede opere di straordinaria manutenzione allo stadio ‘Mancini’ a partire dalla gradinata che necessita di interventi urgenti: "Occorre inoltre apportare migliorie agli spogliatoi così come alle restanti strutture a servizio dell’Alma Juventus Fano", spiega il rappresentante del centrodestra. La gestione ordinaria di tutti gli impianti sportivi a partire dallo stadio Mancini, a cui dovranno essere approntate le procedure per il ripristino dell’inagibile gradinata, è invece una delle priorità della coalizione di centrosinistra di Marchegiani.