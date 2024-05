Fano scuola di talenti. Tre Juniores ai vertici

È iniziata in Versilia l’ottava edizione della Juniores Cup, il torneo di calcio giovanile organizzato dal Dipartimento Interregionale con i migliori talenti Under 18 della serie D. Tre giocatori dell’Alma Juventus Fano categoria juniores fanno parte della rappresentativa girone F del torneo: Andrea Pedinelli, Matteo Serfilippi e Daniel Rovinelli. "Un’altra grande soddisfazione per il Settore Giovanile dell’Alma Juventus Fano e dell’Accademia Granata Luciano Eusebi – spiega con orgoglio la società –. Tre nostri giocatori, classe 2006, sono convocati, e siamo l’unica squadra nella quale sono scelti ben tre calciatori: il difensore Andrea Pedinelli e i centrocampisti offensivi Daniel Rovinelli e Matteo Serfilippi. Ottimo lavoro da parte di tutto lo staff, a partire dal responsabile del settore giovanile Omar Manuelli e dell’allenatore della Juniores Nazionale Marco Teodori". Nel debutto vincente (2-0 congtro il girone H) la rete del vantaggio è stata firmata proprio dal granata Rovinelli, che trova il tap-in vincente sulla respinta di Massari al calcio di rigore battuto dallo stesso calciatore dell’Alma.