Fano Sorpresa: Guida al summit dei tifosi

C’è tanta incertezza e poca chiarezza sul futuro dell’Alma Juventus Fano, almeno fino a quando il pallino rimarrà nelle mani dell’attuale presidente Salvatore Guida che, un po’ a sorpresa, ha partecipato come semplice spettatore l’altra sera alla Cooperativa Tre Ponti al confronto dei tre candidati sindaci che ha richiamato tantissimi tifosi, oltre un centinaio, ex dirigenti granata e diversi candidati nelle liste comunali. Organizzato dai Panthers, l’incontro ha visto Cristian Fanesi (centrosinistra), Stefano Marchegiani (progressisti) e Luca Serfilippi (centrodestra) fare ovviamente solo promesse perché se l’Alma è un patrimonio cittadino, al pari di carnevale o Arco d’Augusto, – come ha ricordato Davide Manna nella presentazione – è pur sempre una società privata. Società, che si trova in una situazione sportiva (retrocessa) e finanziaria (700mila euro di passivo, in parte ereditato dalle gestioni Gabellini e Offidani) drammatica, tanto che la prima delle tre domande poste a ciascun candidato è stata quella di prospettare un Piano B nel caso in cui il presidente Guida non dovesse pagare entro il 30 giugno stipendi ai tesserati e dipendenti e iscrivere la squadra in Eccellenza.

Fanesi, Marchegiani e Serfilippi si sono dichiarati speranzosi – forse per rispetto alla presenza in prima fila dello stesso Guida – che la società saldi almeno i debiti indispensabili per l’iscrizione al prossimo campionato e la presentazione della domanda di ripescaggio (si parla di 150mila euro in totale tra l’una e l’altra pratica), ma si sono divisi sul come, in caso di insolvenza, la prossima amministrazione potrà aiutare la più gloriosa società sportiva di Fano. Serfilippi ha lasciato ventilare l’utilizzo del Prg per attirare imprenditori magari poi disponibili ad investire in cambio nell’Alma, Fanesi ha dichiarato questa azione moralmente inaccettabile, Marchegiani è dirottato su una chiamata delle migliori forze cittadine per formare un consorzio che possa aiutare allargare la base societaria. Formule diverse e tutte da verificare.

Sulle altre due questioni, la necessità di ammodernare il "Mancini" che "deve rimanere lo stadio dell’Alma" e la carenza di impianti sportivi, i tre candidati sindaci si sono sostanzialmente dichiarati tutti d’accordo. Serfilippi ha tuonato sul fatto che la Giunta attuale non abbia fatto abbastanza, Fanesi gli ha replicato che i soldi c’erano ma si è perso tempo per ascoltare Russo, Marchegiani ha parlato di immagine da ricostruzione. Alla fine nessun contraddittorio, ma i tifosi adesso si aspettano risposte concrete. Chiudiamo con la notizia che Mario Russo ha nominato come responsabile dell’Accademia Granata Franco Pantaleoni con la conseguenza che probabilmente Omar Manuelli non rimarrà alla guida del settore giovanile.

sil.cla.