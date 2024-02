Fano Spunta altra cordata, la scelta a Russo

L’Alma Juventus Fano ieri ha ripreso a lavorare, anche se domenica è prevista la sosta del campionato per il torneo di Viareggio. Lunedì mister Giovanni Cornacchini e tutti i ragazzi hanno incontrato il sindaco Massimo Seri per fare un punto sulla situazione, ma il primo cittadino ha soprattutto voluto puntualizzare che la squadra non sarà lasciata sola. Il sindaco insieme all’assessore allo sport Barbara Brunori e a tutta l’amministrazione ha rassicurato la squadra sul fatto che si stanno adoperando per cercare di risolvere la situazione, sono alla ricerca di fondi per permettere all’Alma di arrivare a fine stagione e faranno di tutto affinché il campionato finisca nel miglior modo. Il primo cittadino fanese ha ribadito che la città tutta, e non solo la tifoseria organizzata, è al fianco del mister e dei ragazzi, perché capisce il momento difficile che stanno passando, e si stanno tutti muovendo per il bene del Fano.à

L’amministrazione comunale inoltre era in attesa di una risposta sulla cessione della società nella giornata di martedì, ma patron Mario Russo non ha dato ancora ‘segni di vita’, e con le dimissioni dell’ex direttore generale Fedele che stava gestendo la trattativa facendo da tramite tra la cordata e il patron, tutto si complica. La proposta della cordata straniera era stata inizialmente rifiutata, ma poi Russo aveva preso tempo e in settimana ci si augura di avere una risposta certa per i possibili acquirenti, altrimenti i tesserati chiederanno la messa in mora a stretto giro, probabilmente prima della prossima trasferta di Piedimonte Matese, se Russo non deciderà per la cessione. La mancata risposta all’amministrazione potrebbe dipendere anche da una nuova cordata milanese che un dirigente dell’Alma avrebbe presentato al patron granata, e Russo potrebbe aver preso tempo per valutare anche questa nuova proposta d’acquisto. I tifosi sono stati comunque rassicurati, al termine dell’ultima gara casalinga con la Sambenedettese, da capitan Urbinati e da tutta la squadra sul fatto che loro non verranno mai meno agli impegni presi con i supporters e con la città.