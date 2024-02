Fano verso la possibile svolta societaria. Un fondo pronto a rilevare le quote di Russo

Un fondo internazionale potrebbe diventare il nuovo proprietario dell’Alma Juventus Fano. Sempre che il patron del club granata Mario Russo accetti di vendere la società e chiudere così la sua parentesi fanese. È questa la proposta che il sindaco di Fano Massimo Seri ha tirato fuori dal cilindro a conclusione di un periodo di consultazioni iniziato dopo che due settimana fa il presidente Russo aveva annunciato il suo totale disimpegno dalla gestione corrente dell’Alma.

Ieri l’annuncio con una nota ufficiale dell’Amministrazione comunale: "A seguito della Pec inviata in data 16 gennaio 2024 dal presidente dell’Alma Juventus Fano 1906 Mario Russo con cui comunicava il proprio disimpegno dalla guida del sodalizio, – si legge – l’Amministrazione si è attivata per individuare una soluzione societaria adeguata a garantire un futuro e la stabilità al club granata. Pertanto, è stato individuato un fondo che opera a livello internazionale disponibile a presentare un’offerta di acquisizione della totalità del pacchetto societario con una proposta economica che si attesta fino a 200mila euro, insieme alla copertura dei debiti che sono stati maturati, se gli stessi dovessero attestarsi su quanto ragionevole presumere, non avendo ancora avuto modo di visionare la contabilità societaria. Tra gli obiettivi dell’acquirente c’è la volontà di realizzare un importante centro sportivo che permetta la crescita e lo sviluppo del settore giovanile, fulcro e motore dell’attività sportiva. Parallelamente, si promuoverà il brand lavorando sul marketing e sulla comunicazione, così da valorizzare la tradizione e la gloriosa storia del club granata. L’amministrazione comunale crede che l’Alma Juventus Fano debba tornare a costruirsi il futuro che merita".

Riguardo all’identità del fondo internazionale non trapela nulla, anche se pare da escludere che siano gli stessi soggetti americani proprietari del Cesena o una parte di essi che nel frattempo è uscita, come l’avvocato Robert Lewis che tempo fa pareva interessato alle sorti dell’Alma. Si tratta poi di capire quali saranno le volontà del presidente Mario Russo di fronte ad un compratore che si è palesato, con l’aggiunta di una Amministrazione comunale a far da garante della bontà della parte acquirente. Russo ha sempre detto di voler cedere la società alla cifra di 500mila euro, alla quale aggiungere poi i debiti societari e le spese del campionato attuale, per cui bisognerà vedere se ci sarà questa volta la disponibilità ad aprire una trattativa sulla base di 200mila euro. E bisogna fare presto"

sil.cla.