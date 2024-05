Farioli e Ajax più vicini. Ma intanto sogna la Champions col Nizza

Nizza (Francia), 14 maggio 2024 – Sempre più voci danno il tecnico italiano Francesco Farioli vicino alla panchina dell’Ajax. Ma nel frattempo il mister taglia corto sull’argomento, perché l’obiettivo del suo Nizza è centrare una storica qualificazione alla Champions League.

"L'ho già detto la settimana scorsa e lo ripeterò fino alla fine del campionato: non è questo il momento di parlare di me o dei singoli – commenta -. Abbiamo degli obiettivi per cui abbiamo lavorato tanto e con sacrificio, concentrarsi su altro potrebbe essere dannoso".

Le ultime due gare di campionato sono, domani (giovedì) il recupero col Psg e poi domenica il Lille, che potrebbero regalare al Nizza lo storico pass per l’Europa che conta.

"Metteremo tutte le nostre energie in questa grande bolla dove ci sono io, i giocatori, il club - aggiunge - Saremo tutti concentrati su questa partita contro il Psg per poi, spero, andare a Lille per giocarci una finale".