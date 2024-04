Clamoroso in Turchia: il Fenerbahce si ritira dalla supercoppa dopo un minuto

Roma, 7 aprile 2024 – Il Galatasaray vince la supercoppa turca per ritiro del Fenerbahce. Un epilogo incredibile quello del trofeo turco.

Qualche giorno fa i soci e i tifosi del Fenerbahce avevano riempito lo stadio del club di Istanbul per votare la proposta di uscire dal campionato dopo la violenza ai danni dei loro giocatori dai tifosi del Trabzonspor nella partita di campionato. Alla fine la decisione presa è stata quella di rimanere nel torneo turco, ma la protesta che il club ha messo in atto nella gara di Supercoppa turca è stata clamorosa. Il Fenerbahce ha mandato in campo l’under 19 e l’ha ritirata dopo un minuto, subito dopo aver preso gol dall’ex interista Icardi. Al Galatasaray è bastato giocare pochi secondi, segnare e poi vedere il Fenerbahce uscire dal campo, con la squadra di ragazzini presentata. L’under-19 è stata applaudita all’uscita anche dai tifosi del Galatasaray. La decisione del Fenerbahce era arrivate in segno di protesta contro la Federazione, che non aveva accettato di rinviare la gara e non aveva designato un arbitro straniero, considerati dal Fenerbahce più imparziali rispetto ai fischietti turchi. Nel frattempo la squalifica per sei giornate al campo del Trabzonsport era stata ridotta a quattro, cosa che non ha certo allentato la tensione.

Adesso la Federazione assegnerà probabilmente il 3-0 a tavolino in favore del Galatasaray.