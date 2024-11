Fenomeno Kings League. Yamal e Fedez insieme. Il format che sa di futuro ora arriva anche in Italia

La Kings League, competizione di calcio a sette creata da Gerard Piqué, è ormai diventata un fenomeno globale ed ora è pronta ad affermarsi tra le organizzazioni sportive più innovative.

Dopo il successo del 2023, l’ex Barcellona vuole continuare ad espandere il proprio prodotto a livello internazionale e per farlo gli verrà in soccorso il nuovo CEO Djamel Agaoua, imprenditore esperto ed investitore nel campo delle tecnologie oltre che ex amministratore delegato di NBA in Europa e Medio Oriente. Agaoua arriva dopo il lancio della stagione 2024/2025, nella quale il torneo si impegnerà a creare nuove leghe in Europa, Brasile, Nord America, Medio Oriente e Asia. Anche l’Italia sarà protagonista con il suo campionato ufficiale, il 18 novembre verrà presentato il programma completo ma la vera novità è la presenza di Lamine Yamal come presidente di una squadra. E non è finita qui: mancano annunci ufficiali, ma adai canali socialsi apprende che si uniranno alla compagnia Fedez e l’influencer Blur. In un video compare anche Zlatan Ibrahimovic, resta ancora molto da svelare.

Ci sarà poi la World Cup Nations (Mondiale per Nazionali) in cui sedici nazioni si daranno battaglia per conquistare il titolo mondiale. "Kings League è qualcosa di diverso rispetto a quanto il mondo dello sport abbia visto finora. Piqué è riuscito a reinventare il gioco unendo tra loro mondo del calcio, dell’intrattenimento e dei creator digitali. – ha commentato Agaoua – Sono state stravolte le regole tradizionali per favorire lo sport. L’intensità delle partite e il modo unico di produrre gli eventi sono molto apprezzati dal pubblico più giovane che si sente così direttamente coinvolto. Sono davvero entusiasta di potermi unire a questo progetto, è un momento cruciale per l’espansione del marchio e poter contribuire ad incrementarne il valore mi riempie di gioia".

Ma come funziona? Ogni squadra è composta da un presidente (generalmente uno streamer famoso o una superstar del calcio), un allenatore, tre “giocatori franchigia“ ovvero ospiti sostituibili di giornata in giornata (spesso ex professionisti come Ronaldinho, Totti, Neymar, Hazard ecc) e altri dieci giocatori selezionati tramite un draft simile al modello Nba. Le partite durano 40 minuti (20 per tempo), vengono trasmesse dal presidente su Twitch, Youtube o TikTok e possiedono alcune regole che le rendono più affascinanti. Nessun pareggio, cambi illimitati, rigori battuti partendo da centrocampo stile America anni 90, cartellini che impediscono di giocare per 2 o per 5 minuti, var a chiamata, carte segrete che concedono particolari bonus...insomma se ne vedono di tutti i colori. Il segreto del format è presto detto: Kings League riesce a parlare direttamente alla Generazione Z unendo l’adrenalina del calcio alle ultime tendenze degli eSports e ai nuovi modi di comunicare e capire il mondo. In questo modo si crea un format breve ed interattivo, in linea con le abitudini di consumo, e i grandi numeri registrati finora ne sono la conseguenza.