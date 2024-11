FeralpiSalò ko a Trento. Anastasia punisce Diana. Giana: veni, vidi, Avinci. La Triestina va ko in dieci

Dopo tre vittorie di fila la FeralpiSalò cade a Trento. Di Molfetta pennella al centro e Pilati incorna in rete il vantaggio gardesano (38’). In avvio di ripresa, però, prima Giannotti pareggia in rovesciata (49’), poi Di Carmine raddoppia insaccando un traversone di Anastasia (51’). La squadra di Diana rientra in carreggiata col secondo assist griffato Di Molfetta per Balestrero che, in scivolata, buca Barlocco (59’). Nel finale, tuttavia, un fallo di mano di Pasini è fatale: rigore e tris definitivo di Anastasia (88’), mentre nel recupero Pellegrini si fa espellere. Nella nebbia di Vercelli, invece, l’Alcione perde la terza partita consecutiva. Brivido in avvio quando una svista della retroguardia di Cusatis accende Bunino: Bacchin respinge. Nella ripresa è ancora Bunino a provarci: colpo di testa fuori di poco. Poi l’episodio chiave: Bacchin, in uscita, stende Iotti e manda sul dischetto Comi che non sbaglia (70’). Bianche casacche che chiudono in inferiorità numerica. Al Nereo Rocco, infine, la Giana torna a vincere dopo aver raccolto un punto nelle ultime cinque gare. Triestina (fanalino di coda e contestata nel finale) che resta in dieci uomini al 33esimo: fallo di reazione di Krollis che colpisce Ferri. Clotet non la prende bene, esce dall’area tecnica e strattona più volte il suo giocatore. I gorgonzolesi, però, faticano a trovare la profondità e, paradossalmente, rischiano di cadere sul guizzo in mischia di Attys sporcato in corner. Nel finale, tuttavia, Avinci (87’) gira in rete l’invito di Caferri.