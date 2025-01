FeralpiSalò sulla via giusta. I gardesani sono in volo. Adesso l’obiettivo serie B è sempre più concreto

SALÒ (Brescia)La FeralpiSalò ha trovato la quadratura del cerchio. Dopo un’iniziale fase di assestamento, dovuta anche e soprattutto alle “scorie“ della retrocessione dalla Serie B, la squadra gardesana ha individuato i suoi punti fermi e cominciato il suo volo. Sfortunatamente per la formazione di Aimo Diana, nel girone A ci sono due corazzate come Padova e Vicenza, ma i verdeblù hanno capito di avere le carte in regola per giocarsi ai playoff un pronto ritorno tra i cadetti.

Un obiettivo che potrebbe essere facilitato dal lavoro sul mercato. In questo senso un innesto di particolare importanza è già stato effettuato con l’arrivo del regista Alberto De Francesco, centrocampista classe ‘94, giunto sulle sponde del Garda dal Sorrento, dopo un’ottima stagione al Mantova. Potrebbe essere lui il perno del gioco. Nel frattempo continuano le trattative per arrivare al difensore del Teramo, Mattia Brugarello (2005) e tiene ancora banco il destino dell’esterno Alessandro Pietrelli. Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma il classe 2003 sembra destinato alla Juventus Next Gen, che sta seguendo con attenzione la vera sorpresa dell’andata tra i gardesani. In caso di partenza del ventiduenne bolognese la FeralpiSalò, per conservare intatte le sue ambizioni, dovrebbe individuare un profilo all’altezza di ripetere le prestazioni dell’eclettico giocatore, che ha già segnato cinque reti.