Fermana, mostra chi sei. I video per capire gli errori

di Filippo Rocchi

In casa Fermana è iniziato ufficialmente l’avvicinamento alla partita contro il Pineto, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Fischio d’inizio in programma per lunedì alle 20.45. Il match sarà diretto dal signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Mister Protti, dopo due giorni di riposo, ha voluto iniziare la settimana con la sessione video negli spogliatoi del Pelloni. Focus principale sui primi venti minuti della partita contro l’Ancona, dove i gialloblù hanno subito il gol del vantaggio degli avversari con il tiro dalla lunga distanza di Clemente (con la deviazioni decisiva di Giandonato). Poi tutti in campo sotto gli occhi del direttore sportivo Galassi: prima della seduta solito confronto quotidiano con Protti e con il viceallenatore Cangini. Tornando al capitolo Pineto, gli abruzzesi giocano le proprie gare casalinghe allo Stadio Adriatico di Pescara. Settimana intensa per la squadra allenata dal sangiorgese Amaolo che oggi sarà impegnata nella gara in trasferta contro l’Olbia per il recupero dell’ottava giornata. Una trasferta già pesante di suo per il viaggio da affrontare infrasettimanale in Sardegna. Situazione simile a quella della Fermana nella scorsa settimana quando ha giocato l’infrasettimanale proprio al Nespoli. Tutto di guadagnato dunque per la squadra di Protti che arriverà con qualche giorno di riposo in più (gli abruzzesi hanno giocato anche a Pesaro lunedì sera, con la che è finita 1-1). Impegno che ovviamente non dovrà essere sottovalutato dato che il Pineto ha dimostrato di meritarsi un posto almeno tra le prime dieci. Appena due sconfitte in campionato finora: contro l’Ancona e l’ultima contro la Lucchese, che risale a oltre un mese fa. Da lì sempre imbattuti fino all’attuale nono posto in classifica. Tra le fila del Pineto c’è anche Volpicelli, che arriva alla partita contro la Fermana da capocannoniere della squadra con quattro gol. I gialloblù hanno brutti ricordi dell’attaccante. Arrivato in Abruzzo in estate dopo la retrocessione con il Sangiuliano City, aveva sbloccato la partita valida per il ritorno dei playout di due anni fa tra Viterbese e Fermana. Su rigore l’ex Sambenedettese aveva portato in vantaggio i laziali dopo nove minuti. Partita che poi si è conclusa con la sconfitta e la retrocessione (temporanea) dei fermani. Mancherà invece il portiere titolare, l’ex Latina Tonti, espulso nella trasferta a Pesaro. Al suo posto, pronto al debutto in serie C, l’ascolano ex Montegiorgio, classe 2001, Mercorelli.