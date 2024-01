Fernando Diniz Esonerato: Dorival Junior Nuovo CT Interim del Brasile

E’ ufficiale l’esonero di Fernando Diniz dall’incarico di ct della nazionale brasiliana, ruolo che ricopriva ‘part time’ dato che è anche l’allenatore del Fluminense. Un iIncarico ‘ad interim’ in attesa dell’arrivo a fine giugno di Carlo Ancelotti. Ma la decisione del tecnico italiano di firmare il prolungamento fino al 2026 con il Real ha costretto il presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues – reinstallato due giorni fa nel suo ruolo dal tribunale ordinario dopo che un’altra Corte lo aveva destituito per dei presunti brogli – dopo il no di José Mourinho, ora punta su Dorival Junior.