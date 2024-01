Chi ha vinto i Fifa Awards, Guardiola precede Inzaghi e Spalletti. Messi miglior giocatore

Londra, 15 gennaio – Il meglio del calcio all’Apollo Theater di Londra per “Fifa The Best

Awards" 2023, con le stelle di campo e panchine premiate ai voti di giornalisti, tifosi, tecnici e capitani delle molteplici squadre in orbita internazionale. È ancora di Lionel Messi il premio come miglior giocatore del 2023, che trionfa sugli altri due contendenti Erling Haaland (Manchester City) e Kylian Mbappé (Psg), bissando il successo ottenuto lo scorso anno anche e soprattutto grazie al Mondiale conquistato con la sua Argentina, non valido tuttavia ai fini della votazione di questa edizione. Trionfo, quello dell'ex Psg, arrivato affianco a quello di Aitana Bonmatì, centrocampista del Barcellona che dopo il Pallone d'Oro vince anche il premio di miglior giocatrice del 2023, il terzo riconoscimento consecutivo. Luciano Spalletti - campione d'Italia alla guida del Napoli - e Simone Inzaghi – erano candidati prestigiosissimi al premio per il miglior allenatore, ma se l’è aggiudicato Pep Guardiola, autore di uno storico triplete con il suo Manchester City. Il premio di miglior portiere è andato poi Ederson, brasiliano e altro Citizen. E sempre dal Brasile arriva anche il miglior gol del 2023, siglato dal centrocampista del Botafogo, Guilherme Madruga, per la rovesciata dalla distanza realizzata nel match di Serie B brasiliana contro il Novorizontino. Ecco la migliore formazione eletta per la Fifa.

Courtois (Real Madrid), Dias (Manchester City), Stones (Manchester City), Walker (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), De Bruyne (Manchester City), Bellingham (Real Madrid) Messi (Psg-Inter Miami), Mbappé (Psg), (Real Madrid), Vinicius jr. (Real Madrid) ed Haaland (Manchester City).