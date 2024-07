Figc, Gravina convoca l’assemblea federale. Si eleggerà il nuovo presidente

Roma, 1 luglio 2024 – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha convocato l'Assemblea Federale Elettiva lunedì 4 novembre 2024 presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Tra i punti del giorno l’elezione del nuovo presidente. Una presa di posizione netta da parte dell’attuale numero uno della Federazione, in risposta al polverone innalzatosi dopo l’eliminazione dell’Italia dagli Europei in Germania contro la Svizzera. “La mia scadenza è per il 2025, stavamo già organizzando le elezioni alla prima data utile. Andremo in un confronto democratico, quella è l’unica sede”. Così il presidente Gravina aveva commentato l’impellenza di un vero e proprio rinnovamento nelle gerarchie della Figc.

Non è ancora chiaro chi saranno i possibili candidati alla carica, nè tanto meno se ci saranno, considerato i tempi relativamente stretti prima dell’elezione. Da capire anche Gravina rinnoverà la sua candidatura.

Tra gli altri temi all’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l'elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art.26, comma 4. dello Statuto federale; l'elezione del presidente federale; l'elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.