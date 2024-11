Young Boys-Atalanta 1-6, la Dea dilaga a Berna

Berna (Svizzera), 26 novembre 2024 - L'Atalanta ha demolito lo Young Boys, nel corso della quinta giornata della prima fase della Uefa Champions League. La Dea ha schiantato gli elvetici con il risultato di 6-1 a Berna, in un match a senso unico. Al gol in apertura di Retegui aveva risposto Ganvoula, che ha bucato per la prima volta la rete nerazzurra in questa edizione della Champions. Dopodiché, dominio totale per gli uomini di Gasperini: Retegui segna ancora e completa la sua doppietta personale, così come anche De Ketelaere, ispiratissimo quest'oggi. Kolasinac e Samardzic completano il ricco tabellino dei marcatori. L'Atalanta conquista così la terza vittoria su tre in trasferta e sale a quota 11 punti nel girone unico.

Le formazioni titolari

Magnin schiera lo Young Boys con il 4-3-3. Tra i pali c'è von Ballmoos, a protezione della porta la difesa composta da Blum, Camara, Lauper e Hajdam. A metà campo ci sono Ugrinic, Niasse e Lakomy, mentre in attacco il tridente è composto da Colley, Ganvoula e Monteiro. Gasperini preferisce la solita difesa a tre per la sua Atalanta, che fa un po' di turnover. In porta c'è Carnesecchi, coadiuvato da Kossounou, Hien e Kolasinac dietro. Cuadrado e Ruggeri sono i due esterni a tutta fascia, de Roon e Pasalic i due centrocampisti centrali. Brescianini si sistema sulla trequarti alle spalle di De Ketelaere e Retegui.

Primo tempo

Lo Young Boys comincia meglio, mentre l'Atalanta sembra un po' doversi adattare al campo sintetico dello stadio di Berna. La Dea alza il baricentro al minuto 7, quando Ruggeri trova la testa di Retegui in area, che però devìa sul fondo. Poco dopo è Cuadrado a calciare fuori dallo specchio della porta. Queste prime iniziative sono il preludio alla rete del vantaggio, che arriva all'8'. De Ketelaere taglia la difesa avversaria, troppo aperta e troppo alta, con un passaggio filtrante che manda in porta Retegui; l'attaccante italiano calcia bene di destro e batte l'estremo difensore per lo 0-1. La gioia di Gasperini e dei suoi dura poco più di due minuti. Il pareggio degli svizzeri arriva all'11' ed è firmato da Ganvoula, che di testa sovrasta tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo e realizza il gol che rimette il match in equilibrio. La partita è subito divertente e i bergamaschi guadagnano un buon calcio di punizione dal limite al quarto d'ora. Il calcio piazzato di Retegui è respinto dalla barriera e De Ketelaere, sulla palla vagante, calcia troppo centrale per insidiare von Bollmoos. L'Atalanta alza ritmo e baricentro e schiaccia dietro i padroni di casa. Il raddoppio nerazzurro che vale il secondo vantaggio della serata viene firmato da De Ketelaere al minuto 28. Un calcio d'angolo battuto basso mette in apprensione la difesa dello Young Boys, Kossounou tocca di tacco la sfera che diventa buona per il belga, il quale gira forte verso la porta e batte un impreciso von Ballmoos. Quest'ultimo si ritrova a raccogliere un altro pallone dal sacco al 31'. De Ketelaere si inventa un altro assist stupendo in profondità per Kolasinac, che si inserisce da dietro e di piattone mancino non sbaglia a tu per tu con il portiere. 1-3 dopo la mezz'ora e gli uomini di Magnin sembrano in grande difficoltà. La Dea dilaga contro una retroguardia allo sbando: al minuto 40 Retegui, servito ancora da De Ketelaere, fa un gran gol dopo uno splendido stop che taglia fuori la marcatura. Punteggio sull'1-4 e match che sembra già chiuso, con le squadre che tornano negli spogliatoi per l'intervallo.

Secondo tempo

Lo Young Boys torna in campo alla ricerca di un gol nei primi minuti per riaprire il match. Le occasioni per gli svizzeri, però, stentano ad arrivare ed anzi, l'Atalanta realizza la manita al 57'. De Ketelaere, oggi inarrestabile, calcia da fuori area e buca ancora von Ballmoos per quello che è il colpo definitivo del k.o per i padroni di casa. Ormai la partita è nelle mani dei bergamaschi, che fanno un po' quello che vogliono sul terreno di gioco. Ad un quarto d'ora dalla fine Kolasinac realizza la propria doppietta personale, annullata però da una posizione di fuorigioco. C'è ancora tempo, proprio allo scadere, per un eurogol di Samardzic che parte palla al piede e, dalla destra, si accentra fino a concludere in gol.

Il tabellino del match

Young Boys (4-3-3): von Ballmoos; Blum, M. A. Camara, Lauper, Hajdam (78' Athekame); Ugrinic, Niasse, Lakomy (46' Males); E. Colley (46' Virginius), Ganvoula (61' Itten), Monteiro (67' Elia). Allenatore: Magnin. A disposizione: Keller, Marzino, Athekame, Benito, R. Smith, Imeri, Virginius, Males, Elia, Itten. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien (80' Godfrey), Kolasinac (75' Toloi); Cuadrado, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Brescianini (63' Samardzic); De Ketelaere (75' Palestra), Retegui (63' Zaniolo). Allenatore: Gasperini. A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Godfrey, Djimsiti, Tolói, Palestra, Bellanova, Manzoni, Samardzic, Lookman, Zaniolo. Marcatori: 9' Retegui (Ata), 11' Ganvoula (YB), 28' De Ketelaere (Ata), 31' Kolasinac (Ata), 39' Retegui (Ata), 90' Samardzic (Ata) Ammonizioni: Colley, Brescianini, Elia Espulsioni: -

Leggi anche: Slovan Bratislava-Milan 2-3, terza vittoria consecutiva in Champions per il Diavolo