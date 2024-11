Slovan Bratislava-Milan, dove vederla e probabili formazioni: Okafor al posto di Leao

Bratislava (Slovacchia), 26 novembre 2024 – Uscito tra i fischi di San Siro dopo la prestazione opaca contro la Juventus culminata in uno 0-0, il Milan è pronto a voltare pagina e a rituffarsi nella Champions League: oggi alle 18.45 (match in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv), i rossoneri andranno a far visita allo Slovan Bratislava, fanalino di coda del gruppo, con l’obiettivo di centrare la terza vittoria europea consecutiva e continuare la rincorsa ai piani più alti della classifica. Il tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca, nonostante la posizione di classifica degli slovacchi, è certo che i suoi ragazzi, che hanno mostrato maggiori difficoltà nell’affrontare squadre meno blasonate, non sottovaluteranno l'impegno: “Mi aspetto che non sarà così – ha spiegato Fonseca in conferenza stampa. Con la squadra si è parlato di quanto sia importante questa gara. Giocheremo contro una squadra con caratteristiche diverse e per noi sarà fondamentale avere l’atteggiamento corretto per provare a conquistare i tre punti. Non possiamo assolutamente sottovalutare lo Slovan. È una squadra fisica e sarà dura senza il giusto atteggiamento. È vero, abbiamo fatto bene contro le grandi squadre e un po’ meno bene contro le cosiddette piccole, ma noi lavoriamo ogni giorno per arrivare ad essere contro tutte le avversarie una squadra con l’atteggiamento e le ambizioni che abbiamo mostrato contro le big”. Possibile, però, un po’ di turnover che dovrebbe riguardare anche Rafa Leao, che è apparso poco incisivo contro la Juventus e potrebbe essere sostituito da Okafor. “Non lo so ancora. Vedremo. Rafa è molto importante per noi e sta attraversando un momento positivo, ma io ho grande fiducia in tutti i miei giocatori e se non giocherà Rafa vuol dire che giocherà qualcun altro. Quel che è certo che vogliamo assolutamente vincere qui e che scenderà in campo una squadra per vincere”. In attacco, invece, spazio ad Abraham: “Giocherà”.

Le possibili scelte di Fonseca e Weiss

Fonseca non rinuncerà all’ormai collaudatissimo 4-2-3-1 ma darà spazio a un po’ di turnover: nel pacchetto difensivo davanti a Maignan si rivedranno dal 1’ capitan Calabria e Tomori che completeranno il reparto con Thiaw e Theo Hernandez. Confermata invece l’inossidabile coppia in mediana formata da Fofana e Reijnders, mentre sulla trequarti è sempre più probabile l’impiego di Okafor al posto di Leao e al fianco Pulisic e Chukwueze per supportare la punta Abraham. Stesso modulo per lo Slovan di Weiss che schiererà a protezione del portiere Takac una linea a quattro formata da Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer. Davanti alla difesa, invece, il tandem formato dall’ex rossonero Kucka e da Savvidis, mentre Barseghyan, Metsoko e Mak agiranno sulla trequarti, alle spalle della punta Strelec.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. All Fonseca

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer; Kucka, Savvidis; Barseghyan, Metsoko, Mak; Strelec. All. Weiss

Orari e dove vedere la gara

Slovan Bratislava-Milan, valida per la quinta giornata di Champions League, sarà trasmessa martedì 26 novembre alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e Now Tv.