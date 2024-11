Inter-Lipsia, Inzaghi ritrova Lautaro e Calha: probabili e orari tv

Milano, 25 novembre 2024 – L’Inter è in scia al Liverpool, meno due punti, e nella quinta giornata di Champions League a San Siro arriverà il Lipsia, squadra ultima con zero punti, ma da non sottovalutare visto la terza piazza in Bundesliga. Il talento c’è, tuttavia non riesce ad esprimerlo ed è decisamente strano vederla così in fondo alla graduatoria, appaiata alle squadre più deboli della competizione. I nerazzurri, invece, sono in posizione di attacco sia in Italia che in Europa e compito di Inzaghi è dare continuità nel prossimo mese dove il tour de force tornerà ad essere con ritmo da una partita ogni tre giorni. Archiviato il netto successo di Verona, il tecnico dell’Inter dovrebbe fare ampio turnover in Champions, ma con la possibilità di rilanciare Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, assenti al Bentegodi per acciacchi fisici e malanni. Nel Lipsia, ovviamente, pericolo numero uno Benjamin Sesko.

Tanti cambi per Inzaghi

Rispetto a Verona Simone Inzaghi cambierà parecchio. In avanti dovrebbe tornare la Thu-La, con Lautaro che, smaltita l’influenza, ritroverà la titolarità al fianco del francese. Cambi a centrocampo con Calhanoglu pronto a riprendersi la regia con Mkhitaryan e Zielinski al suo fianco, mentre sulle fasce torneranno Dimarco e Dumfries. In difesa, De Vrij al posto di Acerbi con Bisseck e Bastoni braccetti. Nel Lipsia difesa a quattro con Geertruida, Orban, Bitshiabu e Henrichs, a centrocampo Baumgartner, Haidara, Kampl e Nusa, mentre in avanti coppia Openda, Sesko. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Bitshiabu, Henrichs; Baumgartner, Haidara, Kampl, Nusa; Sesko, Openda. All. Rose.

Precedenti

Inter e Lipsia non si sono mai incontrate prima, ma i nerazzurri ha un bilancio non esattamente positivo contro le squadre tedesche. Infatti, i meneghini hanno vinto solo tre degli ultimi undici incontri contro club teutonici, con ultimo incrocio nel 2022/2023 e la doppia sconfitta contro il Bayern Monaco. Per il Lipsia, invece, è la prima trasferta in Italia in Champions League, mentre in Europa League ha vinto sia a Napoli (1-3), sia a Bergamo (0-2). San Siro resta un fattore per quanto riguarda la coppa dalle grandi orecchie con l’Inter che risulta imbattuta da 11 partite interne con nove vittorie e due pareggi, aggiungendo un totale di nove clean sheet.

Le parole dei tecnici

Simone Inzaghi sente l’odore degli ottavi di finale, ma la partita con il Lipsia non potrà essere sottovalutata. I tedeschi hanno talento, soprattutto davanti, e non sarà un match facile e alla domanda su cosa serve per alzare ancora l’asticella il tecnico ha risposto così: “Per migliorare serve lavorare sempre di più – le sue parole in conferenza stampa – Si cerca di fare meglio anche nelle partite vinte, come a Verona dove abbiamo fatto cinque gol ma anche concesso qualche ripartenza di troppo. Dobbiamo migliorare ogni giorno”. Attenzione al Lipsia, che è partito male, quattro sconfitte, e vede in San Siro l’ultima spiaggia per provare a rincorrere almeno il ventiquattresimo posto per accedere agli spareggi: di fatto sono obbligati a vincere. “Fanno la Champions da tanti anni e sono arrivati fino in semifinale e avrebbero meritato di più in questa stagione – il rispetto di Inzaghi – Sono una squadra con una identità chiara, sono molto forti e il loro allenatore l’ho incontrato contro il Salisburgo. Dovremo farci trovare pronti”.

La buona notizia per Simone è il rientro di Calhanoglu e Lautaro che avevano saltato la trasferta di Verona: “Si sono allenati bene e valuterò la formazione – il punto di Inzaghi – Frattesi invece si trascina un problema alla caviglia ma è tornato a Verona, Acerbi ha una contrattura senza lesione e vediamo di recuperarlo per il campionato”. E poi c’è il fattore San Siro: “Una spinta per noi e i giocatori lo sentono. Lo stadio trascina”. Alla vigilia della gara ha parlato anche Federico Dimarco, risparmiato da Inzaghi a Verona e pronto a tornare titolare sulla sua fascia di competenza: “Incontriamo una squadra forte, che è terza in campionato e da parte nostra sarà importante portare a casa i tre punti che ci avvicinerebbero all’obiettivo – le sue parole – Cercheremo di fare la nostra partita andando in campo con l’intenzione di portare a casa il risultato e davanti ai nostri tifosi vogliamo fare una grande prestazione. Come sta andando la stagione? Abbiamo lasciato qualche punto per strada ma siamo vicini alla vetta. Dobbiamo continuare”.

Così ha invece parlato il tecnico del Lipsia Rose: “Il morale della squadra è buono, abbiamo la possibilità di dimostrare quanto valiamo contro un avversario di grande rispetto. Non vediamo l’ora di giocare”. L’Inter è tra le favorite della competizione e Rose si è complimentato con il collega Inzaghi: “Un grande allenatore che l’ha portata fino alla finale e anche alla Lazio ha dimostrato di avere idee precise, i meccanismi di gioco sono chiari e dovremo difendere molto bene”. Rose in passato ha allenato sia Sommer che Thuram, con cui si è instaurato un ottimo rapporto: “Giocatori fantastici. Thuram ha sempre dimostrato grande talento e ci siamo divertiti molto. E’ molto migliorato e sarà pericolosissimo. Mi sarebbe piaciuto averlo ancora con me”

Dove vederla in tv

La partita si gioca martedì 26 novembre alle ore 21 presso lo stadio Meazza di San Siro ed è valevole per la quinta giornata di Champions League. Il match verrà trasmesso su Sky Sport sui canali 201 e 252. In streaming su Sky Go e Now Tv.