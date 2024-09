Figc Marche Panichi confermato presidente

Ivo Panichi, 81 anni, originario di Ascoli Piceno, è stato confermato alla presidenza del Comitato regionale Marche della Federazione italiana giuoco calcio. Panichi è stato rieletto al primo turno con 216 voti contro i 163 di Gustavo Malascorta (più una scheda bianca), un margine quindi di 53 preferenze, che gli permetterà di ricoprire anche per il prossimo quadriennio la massima carica regionale del calcio dilettantistico marchigiano. Ivo Panichi, avendo avuto più del 51 per cento dei consensi già alla prima votazione, non ha avuto necessità di giocarsela al ballottaggio. Cavaliere al merito della Repubblica italiana, nella tornata precedente (9 gennaio 2021) aveva ottenuto 204 voti (51%) contro (allora erano 3 liste) i 113 di Angelo Camilletti e i 76 di Paolo Cellini.

Panichi era stato anche vicepresidente del Comitato regionale (dal 2010) con ruoli organizzativi importanti e già presidente dell’associazione sportiva di Confindustria (1985-95). Su di lui molto probabilmente, come hanno ipotizzato alcuni delegati all’assemblea di ieri, sono confluiti i voti dei delegati del calcio a 5 (almeno il 70%) e di società dilettantistiche del Fermano, dell’Ascolano e anche delle altre province. Ben 380 i votanti sui 411 aventi diritto, con i dirigenti delle società sportive giunte ad Ancona anche da molto lontano, segno evidente dell’interesse che suscitano queste consultazioni elettorale.

Dopo l’elezione del presidente, c’è stato lo spoglio per conoscere i nomi degli otto componenti del Consiglio direttivo e non ci sono state particolari soprese, dato che la maggioranza assoluta è andata allo schieramento di Panichi. Questi i consiglieri eletti: Mosè Mughetti (177 voti), Augusto Scarpini (170), Giancarlo Arriva (177), Giammario Schippa (163), Francesco Battistini (155), Andrea Colò (155), Euro Salvoni (144), Luciano Diomedi (143). Successivamente, nella tarda serata sono stati eletti anche i delegati assembleari e i revisori dei conti.

Il confermato presidente Panichi nel suo discorso post elezione ha ringraziato gli elettori e tutte le società, promettendo il massimo impegno per il mondo del calcio marchigiano, ricordando che il Comitato è parte integrante della Lega nazionale dilettanti. Da oggi il presidente e il nuovo Comitato sono chiamati a dare risposte concrete.

Amedeo Pisciolini