Filippi sul match chiave a Pesaro: "La Recanatese non mi deluderà"

Siamo alla vigilia della gara più attesa della storia recente, e forse non solo, della Recanatese. Sul match di domani possono essere fatte tutte le elucubrazioni possibili ed immaginabili ma, stringendo al massimo conteranno la testa, la fame ed ovviamente le gambe. I giallorossi sanno che quanto fatto all’andata conta pochissimo ed anzi sarebbe auspicabile che l’1-0 del Tubaldi sia totalmente dimenticato. Invece debbono tenere a mente che non sono ammissibili errori ed anche le sbavature dovranno essere limitate al minimo sindacale. Come consuetudine, prima della rifinitura, ha parlato il tecnico Giacomo Filippi: "abbiamo vissuto un’altra settimana di passione per arrivare all’appuntamento pronti e carichi al punto giusto. Dipende da noi: dobbiamo dare il centocinquanta per cento, lottare con le unghie e con i denti per portare a casa la salvezza, fondamentale per la società e per la città e che rappresenterebbe il coronamento del duro lavoro fatto in questi mesi".

Giovedì sera avete anche avuto l’incoraggiamento del patron Adolfo Guzzini ed a Pesaro, con ogni probabilità, sarete seguiti da un pubblico senza precedenti in trasferta.

"Questo è già un risultato non trascurabile: vuol dire che abbiamo suscitato qualcosa di positivo. Sulla società niente di nuovo: ci è stata sempre vicino, non ci ha mai lasciato e soprattutto in questi momenti è al nostro fianco. Deve essere un ulteriore sprone per il gruppo, per dare tutto quello che si ha e disputare una bella battaglia contro una compagine che, di certo, darà più di quanto dato nella partita di andata".

Che tipo di gara sta impostando?

"Saranno 90 minuti nei quali i duelli faranno la differenza e nei quali siamo consapevoli che loro faranno di tutto per ribaltare questo minimo svantaggio. In realtà si parte alla pari. Noi siamo chiamati a tenere il campo come sappiamo fare, con intensità, con voglia, con determinazione e sono certo che i ragazzi non mi deluderanno sotto questo aspetto".

Fuori casa, lo abbiamo rimarcato spesso, dopo gli exploit a Rimini e Pescara il cammino è stato disastroso con il misero punticino raccolto nelle ultime undici esibizioni. Occorrerà ritrovare quella squadra capace di ottenere, all’inizio, tre vittorie e che si è poi clamorosamente persa chissà in quali meandri. Ovviamente estraniandosi completamente da quello che sarà il clima caldissimo che si vivrà nel vetusto, seppur rinnovato, impianto pesarese. Sarà dura, durissima anche per le innumerevoli variabili che potranno condizionare l’incontro e che sono, per la loro natura, imprevedibili. La Recanatese però, in queste lunghissime ed interminabili tre settimane ha fatto quello che doveva fare.

Andrea Verdolini