Filippo Bandinelli: "Spezia pronto per il derby con la Sampdoria"

"Tutti insieme andiamo a prenderci qualcosa di bello, con entusiasmo e energia". Parla da leader Filippo Bandinelli, la cui mente è già rivolta al derby con la Sampdoria: "Partita difficilissima, ma avremo il vantaggio di giocare nel nostro ‘Picco’ che spingerà alla grande, come sempre".

Bandinelli, una sola vittoria nelle ultime sette partite, come lo spiega?

"Non possiamo dire di essere felici, c’è mancato qualcosa. Siamo in un momento importante del campionato, dobbiamo essere positivi, affrontando sempre i vari aspetti con l’entusiasmo alle stelle. Abbiamo avuto un calo, forse è vero, ma abbiamo anche una voglia matta di riprendere il nostro cammino, gà dalla partita contro la Sampdoria".

Accennava al fatto che sia mancato qualcosa, cosa?

"Probabilmente cogliere e capire i momenti delle partite, avremmo magari potuto fare meglio l’ultimo passaggio o le conclusioni in porta. Non possiamo creare 10-12 palle gol e non riuscire a finalizzarle. La B è un campionato difficile, lo sappiamo, la continuità non è facile, ma non possiamo neanche nasconderci perché siamo consapevoli della nostra forza. Noi stessi pretendiamo di più dal nostro rendimento così come la gente, per questo è necessario, in questo momento, la massima concentrazione. Dobbiamo alzare l’asticella e dimostrare sul campo il vero Spezia: il nostro spirito deve essere quello di crederci e spingere sull’acceleratore. Dobbiamo andare a prenderci qualcosa di bello".

Marzo ha, purtroppo, decretato l’addio ai sogni di gloria della promozione diretta. Obiettivo terzo posto per giocare in vantaggio i play-off?

"Questo è giusto lo diciate voi giornalisti. Io dico che la Serie B è un campionato difficilissimo, non si possono porre degli obiettivi a lungo termine, ma dobbiamo essere concentrati partita dopo partita, nella consapevolezza di guardare sia davanti che dietro, per arrivare nella posizione di classifica migliore".

Sposiamo la tesi del ds Melissano, ovvero questa squadra solo a Palermo e Bari ha deluso. I 19 pali colpiti hanno inciso, al pari della mancanza di qualche gol in più dagli attaccanti e dai centrocampisti.

"Normale che si faccia un’analisi a 360 gradi, sia sui 19 pali colpiti che sulla mancanza dei gol. Per quanto mi riguarda sono il primo ad avere il desiderio di voler segnare, ma ho la coscienza pulita a riguardo perché ho sempre dato tutto me stesso in questo anno e mezzo che sono alla Spezia. Credo che i tifosi abbiano sempre capito l’atteggiamento volitivo e tenace della squadra, anche quando le cose non sono andate per il verso giusto".

Contro il Brescia, nei primi minuti, si è giocato in un clima surreale per la protesta dei tifosi della Ferrovia, ne avete risentito?

"Siamo dei professionisti, quando scendiamo in campo siamo concentrati sulla nostra prestazione, pur riconoscendo l’importanza fondamentale del contorno. La protesta dei nostri tifosi è durata solo cinque minuti, poi ci hanno sostenuti alla grandissima per tutti gli altri novanta minuti. Il ‘Picco’, quando giochiamo in casa, è sempre pieno, la gente ci ha sempre aiutato. Nella nostra ‘casa’ abbiamo giocato e vinto partite storiche e emozionanti. Mi aspetto che, da qui alla fine, continui questo sostegno forte che per noi è determinante. Dobbiamo scrivere insieme una pagina importante della storia dello Spezia, per farlo dobbiamo tutti alimentare entusiasmo e energia positiva".

A grandi passi si avvicina il derby con la Samp. Visto la netta differenza di punti in classifica rispetto ai blucerchiati, partirete con i favori del pronostico.

"Sarà una partita difficilissima perché la Samp è una squadra fortissima. Non ci sono partite agevoli in serie B. Da qui alla fine affronteremo tutte squadre che lotteranno per non retrocedere, che avranno il coltello tra i denti. Noi abbiamo la fortuna e la bravura di giocare per altri obiettivi. Giocheremo il derby nel nostro stadio, dovremo attaccarci anche al nostro fortino per fare una grande partita".