Finale di Champions, il bonus Bellingham: al Borussia Dortmund più soldi se perde contro il Real Madrid

Roma, 10 maggio 2024 - Il bonus Bellingham potrebbe essere la consolazione per il Borussia Dortmund, condannato da tutti i pronostici, in caso di sconfitta nella finale di Champions league contro il Real Madrid il primo giugno a Wembley. Infatti, anche se i tedeschi tenteranno con tutte le forze di portare a casa la seconda Champions della loro storia, risultato che comunque non ha prezzo per i tifosi e per il prestigio del club, una sconfitta risulterebbe meno amara, almeno per le casse della società che incasserebbe una cifra maggiore che in caso di successo.

Tutto merito del contratto firmato la scorsa estate con i galacticos e che ha portato Jude Bellingham a Madrid e che prevede un bonus in caso di vittoria della Champions della squadra di Carlo Ancelotti, ha svelato il Bild. Infatti il club giallonero con una vittoria incasserebbe 20 milioni di euro, ma con un ko, superata la delusione di aver visto le merengues alzare il trofeo, la società tedesca si ritroverebbe con i 15 milioni che spettano alle finaliste più i 25 milioni per il bonus su Bellingham.