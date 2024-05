Finale playoff Terni Fc, la gara non si sblocca

FC

0

OSSESE

0

FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Gaggiotti, Dida (43’st Pucci), Romeo, Carletti, Leonardi (26’st Fabris), De Sagastizabal (13’st Tozzi Borsoi), Pacilli, Ronconi (16’st Pescicani). A disp.: Ambrogi, Cianchetta, Proietti Zolla, Valerio, Lora Almonte. All.: BorRello

OSSESE: Cherchi, Ubertazzi (38’st Melis), Madeddu, Tanda, Llanos, Fancellu, Mainardi, Scanu (41’st Chiappetta), Vita (22’st Oggiano, 49’st Contini)), Gueli, Bah (46’st Mudadu). A disp.: Sechi An., Sechi Al., Ongania, Fadda. All.: Fadda

Arbitro: Pascali di Pistoia

NOTE: spettatori presenti 600 circa. Ammoniti Scanu, Llanos, Gueli (O), Flavioni, Leonardi, Pacilli (T). Recupero: pt 1’, st 3’.

L’andata delle semifinale nazionale playoff fra Terni Fc e Ossese si chiude sullo 0-0. La formazione di Borrello si giocherà l’accesso alla finalissima domenica prossima nel ritorno in Sardegna con il vantaggio del gol in trasferta che varrà doppio. Avversari di turno in finale saranno, con ogni probabilità, i liguri della Cairese che si sono imposti per 4-1 in casa del Mapello. Sardi pericolosi con Mainardi ma Cunzi dice no. Il Terni Fc si vede al 20’ con Pacilli che prova la conclusione di destro. Ancora sardi insidiosi al 28’ con Scanu che dalla distanza non va lontano dal bersaglio grosso. Al 37’ altra chance importante per l’Ossese con il tiro dai trenta metri di Gueli che incoccia il palo alla sinistra di Cunzi. Nel secondo tempo al 5’ Carletti si divora il gol del possibile vantaggio non trovando lo specchio a pochi passi dalla linea su cross di Pacilli. Al quarto d’ora Leonardi scalda i guanti di Cherchi dalla distanza, mentre dall’altra parte risponde Gueli con una punizione fuori di poco. Al 33’ Terni ancora vicinissimo alla rete con il colpo di testa ravvicinato di Tozzi Borsoi respinto alla grande da Cherchi. Passano cinque minuti ed ancora sorte avversa per i rossoverdi col mancino di Flavioni a lato di un soffio. La beffa i padroni di casa la rischiano al 40’: sforbiciata in area di Mainardi su cui Cunzi respinge alla grande in tuffo. Nel finale ultimo squillo di marca Terni Fc ma Cherchi fa buona guardia blindando lo 0-0.