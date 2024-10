Finisce 0-0. Il Trestina si prende un punto. Con il Grosseto mancano i gol

GROSSETO

0

TRESTINA

0

GROSSETO (4-2-3-1): Raffelli, Cretella, Addiego Mobilio, Sabelli, Marzierli (43’ Cela), Riccobono (78’ Fregoli), Bolcano, Macchi (63’ Aprili), Benucci (63’ Boiga), Possenti, Guerrini (78’ Grasso). A disp.: Piersanti, Falasca, Frosali, Sacchini. All.: Consonni.

TRESTINA (3-5-2): Fratti, Sensi, Bucci (73’ Arduini), Tacconi, De Meio (53’ Gera), Vietina, Lisi, Serra, Mencagli (47’ Nuti), Ferri Marini (26’ De Souza, 87’ D’Angelo), Giuliani. A disp.: Cerroni, Ubaldi, Granturchelli, Dangelo, Bartolucci. All.: Calori.

Arbitro: Antonini di Rimini (Ruocco di Brescia e Moscolari di Bergamo).

NOTE: ammoniti: Mobilio, Lisi, Possenti, Riccobono, Sabelli, Sierra, Cretella. Espulso Lisi al 40’ st per somma di ammonizioni.

Stavolta il Trestina ha tenuto duro fino all’ultimo strappando un ottimo punto in casa del Grosseto. E’ servita una partita di cuore, di attenzione e grande costanza per uscire indenni da questa delicata sfida contro un avversario, quello di Consonni, che voleva i tre punti per cominciare a rilanciarsi in classifica dopo un avvio molto difficile. Invece il Trestina ha lottato fino all’ultimo, trovando pochi varchi in avanti ma, allo stesso tempo, rischiando anche poco. Nel primo tempo, infatti, Fratti è impegnato in due circostanze da Marzierli; intorno alla mezz’ora capitan Ferri Marini è costretto a lasciare il campo per De Souza ma la sfida non cambia. I padroni di casa, infatti, si fanno pericolosi ancora con Mazierli e con Mobilio ma Fratti risponde bene; ci prova nel finale di tempo Lisi ma la sua conclusione viene intercettata dal portiere grossetano. Nella ripresa altri tentativi dei locali, pur se al 62’ è il Trestina a protestare per un contatto in area avversaria con l’arbitro che lascia correre. Nel finale i bianconeri restano in dieci per l’espulsione di Lisi (doppia ammonizione) e l’ultimo brivido arriva all’89 con un colpo di testa di Cela da ottima posizione che termina a lato. E ora domenica prossima al Casini arriva la Fezzanese e dunque una buona chance per i ragazzi di Calori che vogliono tornare al successo e lasciare alle spalle le posizioni scomode della classifica.