Finisce 0-2. L’Ellera espugna . Castiglione del Lago

CASTIGLIONE

0

ELLERA

2

CASTIGLIONE DEL LAGO: Balli, Barbarossa R., Dedja, Tondini, Mendes Donzelli, Conti, Minuti, Myrtollari, Treppiedi, Barbarossa F., Del Gaudio. A disp.: Bazzucchi, Scarpini, Gbale, Rondoni, Ricciarelli, Akhigbe, Galeotti, Corelli, Peppoloni. All.: Tomassoli

ELLERA: Segoloni, Della Rocca, Bartoli, De Palma, Ndedi, Cenerini, Bocci, Rossi, Tempesta, Campelli, Piccioli. A disp.: Guerra, Morlunghi, Consonni, Fuscagni, Trinchese, Tarpani, Mariotti, Di Muni, Boldrini. All.: Bisello Ragno

Arbitro: Fanelli di Perugia (Biagiotti di Gubbio-Botu di Città di Castello)

Reti: 29’ st Campelli, 44’ st Boldrini rig

NOTE: spettatori 150 circa. Recupero: pt 1’, st 4’.

L’Ellera riparte subito dopo lo scivolone interno con l’Ellera conquistando tre punti fondamentali in casa del Castiglione del Lago che vede fermarsi la sua corsa dopo le ultime tre vittorie di fila. La gara si sblocca nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. É il solito Campelli, centrocampista col vizio del gol, a portare in vantaggio l’undici di Bisello Ragno che raddoppia proprio allo scadere quando l’arbitro Fanelli di Perugia concede ai corcianesi un rigore che l’ex Boldrini trasforma per il 2-0 finale.