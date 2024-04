Finisce 1-1. Lo Spoleto acciuffa il pari nella tana del Pierantonio

PIERANTONIO

1

SPOLETO

1

PIERANTONIO: Zandrini, Bei, Francioni, Cesarini, Capati, Scarlino, Salis M., Polidori, Piergentili, Salis Y., Muca. A disp.: Costantini, Sannipoli, Allegrucci, Piras, Hodaj, Gaggioli, Aronni, Morlandi, Pettinelli. All.: Bruni

SPOLETO: Cherubini, Colalelli, Monesi, Annibaldi, Brevi, Bengala, Giustini, Escobar, Di Nicola, Piancatelli, Priorelli. A disp.: Borghi, Paganelli, Raggi, Vukaj, Sabatini, Tomasco. All.: Brevi

Arbitro: Kandli di Foligno (Benedetti-Bacci di Foligno)

Marcatori: 11’ pt Piergentili rig. (P), 40’ st Escobar (S).

NOTE: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2’, st 4’.

A chi pensava che il Pierantonio non avrebbe onorato il campionato, i biancazzurri di Bruni hanno risposto sul campo fermando sull’1-1 uno Spoleto a caccia di punti salvezza. Il Pierantonio non ha più nulla da chiedere con la salvezza ormai in tasca ma non ditelo a Piergentili che all’11’ la sblocca. Da Lama arriva la notizia del vantaggio dei bianconeri e lo Spoleto prova il tutto per tutto trovando il gol del pari all’85’ quando Escobar mette a segno il secondo gol fondamentale in ottica biancorossa. E adesso testa ai playout con l’obiettivo di mantenere il miglior piazzamento in classifica.