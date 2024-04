Finisce 2-0. Narnese, salvezza più vicina. Battuta l’Olympia Thyrus

Narnese

2

Olympia Thyrus

0

NARNESE: Rossi s.v., Mora 6.5, Grifoni 6.5, Silveri 6.5( 32’ st. Petrini s.v.), Blasi 6.5, Aldair 6.5, Defendi 7 ( 41’ st.Pinsaglia s.v.), Colangelo 7, Quondam 6.5 ( 34’ st. Principi s.v.) Zhar 6.5, Perugini 6.5( 14’ st. Perotti 6). All Sabatini 7

OLIMPIA: Quaranta 5, Kola 6, Dita 5 (37 ‘ st Vaccaro sv), Mengoni 5, Mencarino 5, Federici 5.5,Poggi 5, Grassi 5 ( 19’ st Barnardini 5), Sugoni M. 5.5, Agostini 6.5, Sugoni N. 6 (21’ st Siragusa sv.) All. Sugoni 5

Marcatori: 40’ pt. Mora, 7’st. Colangelo Arbitro : Ciorba di Perugia 5.5

NARNI - La Narnese vincendo per due reti a zero contro L’Olympia mette una seria ipoteca sulla permanenza in Eccellenza. Ai rossoblu’ narnesi, infatti bastera’ solo un punto nelle ultime due gare. Discorso diametralmente opposto invece per gli ospiti allenati da mister Sugoni che sono per il momento condannati ai play out. Padroni di casa pericolosi già al 18’ con Blasi (colpo di testa fuori) e due minuti dopo con Quondam che metteva a lato. Alla mezz’ora Zhar metteva un soffio fuori con un pallonetto da buona posizione. Al 40’ giunge il vantaggio per la squadra di casa, Mora dalla destra effettua un cross sballato che pero’ si insacca all’incrocio dei pali con Quaranta stupefatto. Al 7’ minuto della ripresa la Narnese in pratica mette in ghiaccio il risultato. Colangelo dal limite si libera per il tiro, sassata di precisone che si insacca alla destra di Quaranta che puo’ solo toccare la palla prima che termini la sua corsa in rete.Prima Colangelo sfiora la traversa e poi al 37’ Zhar con un diagonale che prende il palo , potevano rendere il passivo degli ospiti ben piu’ pesante.

L.P.