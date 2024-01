Finisce 2-1. L’Ellera rimonta e vince in dieci. Alla Nestor non basta il vantaggio

ELLERA

2

NESTOR

1

ELLERA (4-3-3): Segoloni; Della Rocca, De Palma, Cenerini, Bartoli (1’st Consonni); Convito, Trinchese, Tempesta; Bocci, Rossi, Fioretti (27’st Boldrini). (Guerra, Mottola, Morlunghi, Mennini, Sargentini, Mariotti). All: Bisello Ragno

NESTOR (4-3-3): Montanari; Ceccarelli, Alabastri, Ciurnelli, Rossi 6 (27’st Proietti); L. Mancini, Rondoni (38’st Vestrelli), C. Mancini; Passaquieti, Tiberi (16’pt Calistroni), Paradisi 6,5. A disp. Taddei, El Madouni, Pieroni, Binaglia, Morales. All.: Vicarelli.

Arbitro: Verdoliva di Terni (Krikku, Castellani)

Marcatori: 3’st Passaquieti (N), 6’st Rossi (rig.), 46’st Bocci (E).

NOTE: 46’ pt Espulso Cenerini . Ammoniti Tiberi, C. Mancini, Alabastri, Passaquieti, Ceccarelli, Della Rocca, Bartoli. Spettatori: 150 circa.

L’Ellera conquista tre punti al 91’ e in dieci contro undici scavalcando l’Angelana, salendo da sola al terzo posto a 8 lunghezza dall’Acf Foligno capolista. Amaro in bocca per la Nestor che va in vantaggio ad inizio ripresa con il neo acquisto, il classe 2004 Passaquieti ma non basta. Una Nestor sfortunata nel finale di primo tempo quando Paradisi colpisce la traversa. Nel primo dei 3 minuti di recupero Cenerini abbatte Lorenzo Mancini con un’entrata dura e per l’arbitro Verdoliva estrae il rosso. All’inizio del secondo tempo, come detto, la Nestor trova il gol del vantaggio: gran sponda di Mancini per Passaquieti che supera Segoloni. Ellera che rialza la testa e al 6’ Bocci viene atterrato in area, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri va Rossi che spiazza Montanari e trova il suo decimo gol stagionale. È il 94’ e l’Ellera completa la rimonta con il solito Bocci che anticipa tutti di testa e la mette alle spalle di Montanari.