Finisce 3-2. Pierantonio in rimonta . Battuto l’Atletico Bmg

ATLETICO BMG

2

PIERANTONIO

3

ATLETICO BMG (4-3-3) Battistelli; Gatti, Fapperdue, Ziroli, Rossi; Guazzaroni, Proietti, Paciotti,(9’st Martellini); Orlandi,(27’st Giustini), Colombi, Carrello. A disp.: Santini, Boninsegni, Angeli, Gianni, Contardi, Lucaroni, Capitani. All.: Puccica.

PIERANTONIO (4-1-3-2) Zandrini; Pettinelli, Petrara, Allegrucci, Montefusco; Rondoni,(9’st Conti); M. Salis, Piras, De Iuliis,(43’st Lanzi); Marinelli,(17’st Berettini), Y. Salis,(26’st Francioni). A disp.: Sergiacomi, Scarlino, Pelati, Gaggioli, Fastellini.All.: Marconi. (Bruni squalificato).

Arbitro: Pannacci di Perugia (Finori - Nardoni di Gubbio).

Marcatori: 11’pt Carrello, 33’st Fapperdue, (A), 38’pt M. Salis, 2’st Y. Salis, 4’st Piras, (P).

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulsi: 37’st Fapperdue per doppia ammonizione (A). Ammoniti: Zandrini, De Iuliis, (P). Fapperdue (A).

Vittoria pesante per il Pierantonio che supera 3-2 l’Atletico Bmg in rimonta e scala la classifica. Padroni di casa subito avanti con Carrello. Michael Salisi firma il pari al 38’ e in avvi di ripresa ci pensa il fratello Yuri a mettere la freccia per il 2-1 del Pierantonio. Due minuti e Piras cala il tris. L’Atletico Bmg va a caccia del pari e al 78’ Fapperdue accorcia. Quattro minuti e Fapperdue rimedia il secondo giallo.